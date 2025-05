Charles Leclerc liderou os três treinos livres do GP de Mônaco, ficando bem à frente dos carros da McLaren em todas as sessões da Fórmula 1, no entanto, Lando Norris foi responsável pela pole position e ficou com a vitória.

Para o piloto da Ferrari, isso já era esperado, afinal, a corrida de Mônaco é conhecida por ser muito complicada para ultrapassagens. Assim como na classificação, o monegasco foi o segundo colocado.

"No final do dia, perdemos a corrida ontem".

"Precisávamos fazer um trabalho melhor. Lando fez um trabalho melhor neste fim de semana e mereceu a vitória."

"No ano passado, realizei meu sonho de infância, mas não este ano. Mas, considerando todas as coisas, até mesmo esse resultado foi muito acima de nossas expectativas".

"Neste fim de semana, achei que seria difícil até mesmo ficar entre os 10 primeiros, mas no final terminamos em segundo e chegamos muito perto da vitória. No geral, foi um bom fim de semana, mas eu gostaria de ter vencido".

