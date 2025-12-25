Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Piloto da Ferrari tem esperanças de um carro mais competitivo na próxima temporada

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mesmo depois de uma temporada irregular e difícil com a Ferrari em 2025, Charles Leclerc tem mais esperanças para 2026 na Fórmula 1. O piloto não teve nenhuma chance de brigar pelo título contra a dupla da McLaren ou Max Verstappen, mas acredita que o próximo carro produzido em Maranello contará uma história diferentes.

Leia também:

"Agora depende de mim continuar na busca e, com sorte, dificultar a vida dele [Norris] no próximo ano", disse o monegasco após a conquista do primeiro título de Lando Norris.

Leclerc chegou à F1 uma temporada antes de Norris, em 2018, correndo pela Sauber. Sua primeira vitória veio um ano depois, no GP da Bélgica, já correndo pela Ferrari.

Desde então, o monegasco conquistou outras sete vitórias, sua última tendo sido em Austin em 2024. Leclerc também já teve três companheiros de equipe ao longo das temporadas: Sebastian Vettel, Carlos Sainz e, mais recentemente, Lewis Hamilton.

Norris, por sua vez, estreou na F1 em 2019, já com a McLaren. À época, ele tinha Sainz ao seu lado, depois Daniel Ricciardo e, agora, Oscar Piastri. O britânico conquistou 11 vitórias, sete delas sendo em 2025, além de ter vencido o campeonato de pilotos pela primeira vez.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

