F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Piloto da Ferrari tem esperanças de um carro mais competitivo na próxima temporada
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mesmo depois de uma temporada irregular e difícil com a Ferrari em 2025, Charles Leclerc tem mais esperanças para 2026 na Fórmula 1. O piloto não teve nenhuma chance de brigar pelo título contra a dupla da McLaren ou Max Verstappen, mas acredita que o próximo carro produzido em Maranello contará uma história diferentes.
"Agora depende de mim continuar na busca e, com sorte, dificultar a vida dele [Norris] no próximo ano", disse o monegasco após a conquista do primeiro título de Lando Norris.
Leclerc chegou à F1 uma temporada antes de Norris, em 2018, correndo pela Sauber. Sua primeira vitória veio um ano depois, no GP da Bélgica, já correndo pela Ferrari.
Desde então, o monegasco conquistou outras sete vitórias, sua última tendo sido em Austin em 2024. Leclerc também já teve três companheiros de equipe ao longo das temporadas: Sebastian Vettel, Carlos Sainz e, mais recentemente, Lewis Hamilton.
Norris, por sua vez, estreou na F1 em 2019, já com a McLaren. À época, ele tinha Sainz ao seu lado, depois Daniel Ricciardo e, agora, Oscar Piastri. O britânico conquistou 11 vitórias, sete delas sendo em 2025, além de ter vencido o campeonato de pilotos pela primeira vez.
