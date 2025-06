A Ferrari é segunda colocada entre construtores na Fórmula 1 em 2025, 197 pontos atrás da líder McLaren. Apesar da boa posição, a equipe italiana não está em uma boa fase: ela não conseguiu nenhuma vitória em GP e apenas três pódios, todos com Charles Leclerc. Lewis Hamilton teve problemas de comunicação com o engenheiro, a liderança de Fred Vasseur foi questionada e, agora, Leclerc estaria pensando em outras opções para o futuro.

Leclerc tem contrato com a Ferrari até 2029, mas, segundo o jornal Corriere della Sera, há cláusulas no contrato que o permitiriam sair do time antes deste prazo acabar. O veículo diz que a confiança do piloto na Scuderia não parece mais a mesma e dificilmente passará despercebido o fato de que Oscar Piastri, em um ano na McLaren, conquistou quase tanto quanto o monegasco em 7 temporadas na equipe vermelha.

O piloto monegasco estaria "olhando ao redor sem descartar uma transferência para outra equipe". Para o jornal italiano, a Mercedes é principal candidata, pois ainda não renovou contrato com George Russell e teria uma vantagem técnica em relação ao motor de 2026, quando um novo regulmento técnico entrará em vigor.

