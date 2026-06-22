F1: Leclerc pode viver o que Rosberg passou com Hamilton, afirma Williams
Crescimento do heptacampeão após 2025 decepcionante é uma das principais histórias do início da temporada 2026
Com Lewis Hamilton ganhando força nas últimas etapas da Fórmula 1, Charles Leclerc pode estar a beira de problemas. Em participação no podcast High Performance Racing, a ex-chefe da Williams, Claire Williams, acredita que o monegasco pode estar próximo de viver o que Nico Rosberg teve na Mercedes a partir de 2013.
Hamilton chega à Mercedes em 2013 e, imediatamente, se impõe na equipe alemã contra Rosberg, seu amigo de infância, que já defendia as Flechas de Prata desde a entrada da marca na F1 em 2010.
Com a mudança do regulamento em 2014, a Mercedes passou a dominar a categoria e, mesmo com boas disputas contra Rosberg, Hamilton conquistou os títulos de 2014 e 2015, antes do alemão montar uma ofensiva histórica para levar a melhor em 2016, apenas para surpreender o mundo e anunciar sua aposentadoria após a conquista do título.
Hamilton chega à Ferrari em 2025 cercado de expectativas, após a Scuderia ter um bom 2024, lutando pelo título de construtores contra a McLaren até a última etapa. Porém, o que se viu foi uma equipe italiana perdida e um heptacampeão fragilizado.
O cenário inverteu neste início de 2026, com Hamilton atualmente ocupando a vice-liderança do Mundial, com uma vitória e mais três pódios em sete etapas, e 40 pontos a mais que Leclerc, que está em quarto na classificação.
Williams, lembrando-se do período da Mercedes com Hamilton e Rosberg, fez a seguinte análise: "Lewis esmagou completamente Nico. Mas Rosberg depois se forçou mentalmente até o limite para conquistar o Mundial".
Charles Leclerc, Ferrari
"Isso será um teste de caráter e personalidade [para Leclerc]. O importante é se Charles tem maturidade e força psicológica suficientes para enfrentar essa luta. Mas Lewis é um piloto muito maduro. A experiência trazida pelos anos pode lhe dar vantagem nessa disputa".
Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA
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