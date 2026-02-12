Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1: Leclerc põe Ferrari no topo na manhã do Bahrein; Mercedes e Red Bull enfrentam problemas

Hadjar e Antonelli não conseguiram registrar tempos neste segundo dia de testes

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Na manhã do segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein, Charles Leclerc, com sua Ferrari, foi o mais rápido, enquanto os carros da Red Bull e da Mercedes não conseguiram registrar muitas voltas por problemas de confiabilidade.

Leia também:

Cerca de uma hora e 15 minutos após o início da sessão, Leclerc pilotou o SF-26 da Ferrari e cravou 1min34s273, quatro décimos mais rápido do que Lando Norris, da McLaren, conseguiu na quarta-feira.

No entanto, é sempre importante ressaltarmos que a marca de 1min34s669 de Norris foi estabelecida com pneus médios, enquanto Leclerc utilizou pneus macios durante toda a sessão desta manhã. O britânico ficou em segundo lugar – novamente com pneus médios – com 1min34s784.

Todos os outros carros ficaram pelo menos 2s4 atrás do ritmo, o que obviamente não é representativo da hierarquia, mas não é alheio aos problemas encontrados pelos dois favoritos.

A Red Bull completou uma única volta no final da sessão da manhã, com a equipe tendo encontrado um vazamento hidráulico no chassi durante a montagem do carro ontem. Isack Hadjar deveria cumprir durante todo o dia, então o francês espera ter uma chance de recuperar o atraso mais tarde.

Na Mercedes, Andrea Kimi Antonelli conseguiu completar apenas três voltas antes de encontrar um problema na unidade de potência que o tirou do restante da sessão da manhã. George Russell vai assumir o volante à tarde.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Enquanto isso, Sergio Pérez, da Cadillac, causou uma bandeira vermelha em sua primeira volta por um motivo não especificado, mas depois que o carro foi recuperado para a garagem, ele rapidamente voltou à disputa.

Pérez completou 42 voltas, com uma referência pessoal de 1min38s653, que foi mais lenta do que qualquer outra, exceto a de Fernando Alonso, da Aston Martin, com 1min38s960.

A Alpine foi a melhor do resto, com Pierre Gasly completando a volta em 1min36s723, à frente de Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Audi) e Liam Lawson (Racing Bulls).

No final da sessão, foi realizada uma simulação de Virtual Safety Car e bandeira vermelha.

P PILOTO EQUIPE Tempo DISTÂNCIA VOLTAS
1 Monaco Leclerc Ferrari 1:34.273   62
2 United Kingdom Norris McLaren

1:34.784

+0,511

 64
3 France Gasly Alpine

1:36.723

+2,450

 61
4 United Kingdom Bearman Haas

1:37,025

+2,752

 55
5 Thailand Albon Williams

1:37.229

 +2.956 62
6 Germany Hulkenberg Audi 1:37.266 +2,993

47
7 New Zealand Lawson Racing Bulls 1:38,017 +3,744 50
8 Mexico Perez Cadillac 1:38,653 +4,380

42
9 Spain Alonso Aston Martin 1:38.960 +4,687

55
10 Italy Antonelli Mercedes - -

3
11 France Hadjar Red Bull - -

1

Artigo anterior F1: Aston Martin sofreu com "anomalia nos dados" no primeiro dia de testes no Bahrein
Próximo artigo F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'

