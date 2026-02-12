Na manhã do segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein, Charles Leclerc, com sua Ferrari, foi o mais rápido, enquanto os carros da Red Bull e da Mercedes não conseguiram registrar muitas voltas por problemas de confiabilidade.

Cerca de uma hora e 15 minutos após o início da sessão, Leclerc pilotou o SF-26 da Ferrari e cravou 1min34s273, quatro décimos mais rápido do que Lando Norris, da McLaren, conseguiu na quarta-feira.

No entanto, é sempre importante ressaltarmos que a marca de 1min34s669 de Norris foi estabelecida com pneus médios, enquanto Leclerc utilizou pneus macios durante toda a sessão desta manhã. O britânico ficou em segundo lugar – novamente com pneus médios – com 1min34s784.

Todos os outros carros ficaram pelo menos 2s4 atrás do ritmo, o que obviamente não é representativo da hierarquia, mas não é alheio aos problemas encontrados pelos dois favoritos.

A Red Bull completou uma única volta no final da sessão da manhã, com a equipe tendo encontrado um vazamento hidráulico no chassi durante a montagem do carro ontem. Isack Hadjar deveria cumprir durante todo o dia, então o francês espera ter uma chance de recuperar o atraso mais tarde.

Na Mercedes, Andrea Kimi Antonelli conseguiu completar apenas três voltas antes de encontrar um problema na unidade de potência que o tirou do restante da sessão da manhã. George Russell vai assumir o volante à tarde.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Enquanto isso, Sergio Pérez, da Cadillac, causou uma bandeira vermelha em sua primeira volta por um motivo não especificado, mas depois que o carro foi recuperado para a garagem, ele rapidamente voltou à disputa.

Pérez completou 42 voltas, com uma referência pessoal de 1min38s653, que foi mais lenta do que qualquer outra, exceto a de Fernando Alonso, da Aston Martin, com 1min38s960.

A Alpine foi a melhor do resto, com Pierre Gasly completando a volta em 1min36s723, à frente de Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Audi) e Liam Lawson (Racing Bulls).

No final da sessão, foi realizada uma simulação de Virtual Safety Car e bandeira vermelha.

P PILOTO EQUIPE Tempo DISTÂNCIA VOLTAS 1 Leclerc Ferrari 1:34.273 62 2 Norris McLaren 1:34.784 +0,511 64 3 Gasly Alpine 1:36.723 +2,450 61 4 Bearman Haas 1:37,025 +2,752 55 5 Albon Williams 1:37.229 +2.956 62 6 Hulkenberg Audi 1:37.266 +2,993 47 7 Lawson Racing Bulls 1:38,017 +3,744 50 8 Perez Cadillac 1:38,653 +4,380 42 9 Alonso Aston Martin 1:38.960 +4,687 55 10 Antonelli Mercedes - - 3 11 Hadjar Red Bull - - 1

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!