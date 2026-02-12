F1: Leclerc põe Ferrari no topo na manhã do Bahrein; Mercedes e Red Bull enfrentam problemas
Hadjar e Antonelli não conseguiram registrar tempos neste segundo dia de testes
Na manhã do segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein, Charles Leclerc, com sua Ferrari, foi o mais rápido, enquanto os carros da Red Bull e da Mercedes não conseguiram registrar muitas voltas por problemas de confiabilidade.
Cerca de uma hora e 15 minutos após o início da sessão, Leclerc pilotou o SF-26 da Ferrari e cravou 1min34s273, quatro décimos mais rápido do que Lando Norris, da McLaren, conseguiu na quarta-feira.
No entanto, é sempre importante ressaltarmos que a marca de 1min34s669 de Norris foi estabelecida com pneus médios, enquanto Leclerc utilizou pneus macios durante toda a sessão desta manhã. O britânico ficou em segundo lugar – novamente com pneus médios – com 1min34s784.
Todos os outros carros ficaram pelo menos 2s4 atrás do ritmo, o que obviamente não é representativo da hierarquia, mas não é alheio aos problemas encontrados pelos dois favoritos.
A Red Bull completou uma única volta no final da sessão da manhã, com a equipe tendo encontrado um vazamento hidráulico no chassi durante a montagem do carro ontem. Isack Hadjar deveria cumprir durante todo o dia, então o francês espera ter uma chance de recuperar o atraso mais tarde.
Na Mercedes, Andrea Kimi Antonelli conseguiu completar apenas três voltas antes de encontrar um problema na unidade de potência que o tirou do restante da sessão da manhã. George Russell vai assumir o volante à tarde.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Enquanto isso, Sergio Pérez, da Cadillac, causou uma bandeira vermelha em sua primeira volta por um motivo não especificado, mas depois que o carro foi recuperado para a garagem, ele rapidamente voltou à disputa.
Pérez completou 42 voltas, com uma referência pessoal de 1min38s653, que foi mais lenta do que qualquer outra, exceto a de Fernando Alonso, da Aston Martin, com 1min38s960.
A Alpine foi a melhor do resto, com Pierre Gasly completando a volta em 1min36s723, à frente de Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Audi) e Liam Lawson (Racing Bulls).
No final da sessão, foi realizada uma simulação de Virtual Safety Car e bandeira vermelha.
|P
|PILOTO
|EQUIPE
|Tempo
|DISTÂNCIA
|VOLTAS
|1
|Leclerc
|Ferrari
|1:34.273
|62
|2
|Norris
|McLaren
|
1:34.784
|
+0,511
|64
|3
|Gasly
|Alpine
|
1:36.723
|
+2,450
|61
|4
|Bearman
|Haas
|
1:37,025
|
+2,752
|55
|5
|Albon
|Williams
|
1:37.229
|+2.956
|62
|6
|Hulkenberg
|Audi
|1:37.266
|+2,993
|
47
|7
|Lawson
|Racing Bulls
|1:38,017
|+3,744
|50
|8
|Perez
|Cadillac
|1:38,653
|+4,380
|
42
|9
|Alonso
|Aston Martin
|1:38.960
|+4,687
|
55
|10
|Antonelli
|Mercedes
|-
|-
|
3
|11
|Hadjar
|Red Bull
|-
|-
|
1
