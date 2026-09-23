Charles Leclerc está focado nas disputas em pista da Fórmula 1, mas sua vida pessoal também está agitada. O piloto se prepara para dar as boas-vindas ao seu primeiro filho com a esposa Alexandra Leclerc.

A notícia pegou boa parte do paddock de surpresa, já que o casal optou por manter a gravidez em privado e nenhum dos dois havia comentado publicamente sobre o assunto.

Os primeiros rumores surgiram ainda durante o GP de Mônaco, após a publicação de fotos de Charles e Alexandra aproveitando um dia de sol no barco do casal. Na ocasião, fãs apontaram possíveis mudanças no corpo da influenciadora e levantaram a possibilidade de uma gravidez.

Desde então, Leclerc evitou entrar em detalhes e não chegou a confirmar que seria pai. A situação mudou nesta quarta-feira (23), durante o dia de mídia do GP do Azerbaijão.

Em declarações anteriores, o piloto já havia afirmado que as coisas "iriam mudar" e que estava "muito feliz" por passar mais tempo com a família. Desta vez, porém, Leclerc confirmou a novidade pela primeira vez de forma direta:

"Vou ser pai".

O casal não compartilhou nenhum detalhe sobre o sexo do bebê ou a data prevista para o parto. A gravidez é a primeira do casal, que recentemente deu as boas-vindas à sobrinha Camila, filha do irmão mais velho de Charles, Lorenzo.

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