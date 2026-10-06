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F1: Leclerc quer que Ferrari aprenda com a Red Bull; entenda

Monegasco reconhece participação na escolha de pneus que deu errado em Sepang, mas afirma que equipe italiana precisa entender o que a rival faz melhor

Ed Hardy Ronald Vording
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc acredita que a Ferrari precisa aprender com a Red Bull para melhorar suas decisões estratégicas na Fórmula 1. O monegasco fez a avaliação após a aposta malsucedida nos pneus macios na largada do GP do Bahrein, disputado na Malásia, enquanto a equipe austríaca colocou Max Verstappen e Isack Hadjar com intermediários.

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“Eu estava alinhado com a equipe. Foi uma decisão muito difícil, como sempre acontece nessas condições, e vamos conversar sobre se dividir as estratégias dos carros nessas situações é a melhor maneira possível”, afirmou Leclerc.

“Mas também é verdade que, quando você divide as estratégias, por definição há uma escolha muito errada e outra muito boa, e é muito difícil ter um cenário intermediário no qual as duas opções acabem funcionando de maneira parecida.”

A Ferrari decidiu manter a mesma estratégia para Leclerc e Lewis Hamilton, que largaram respectivamente em quarto e segundo. A aposta nos pneus para pista seca rapidamente se mostrou equivocada: o monegasco caiu para a última posição e parou nos boxes ao final da primeira volta, enquanto o britânico recuou para 15º.

“Então, obviamente, achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, mas claramente há uma equipe em particular — e essa é a Red Bull — que acerta na maioria das vezes com os dois carros”, prosseguiu Leclerc. “Por isso, precisamos entender o que eles estão fazendo melhor do que nós.”

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ferrari e Alpine foram as únicas entre as seis equipes que começaram a corrida com pneus slicks a não dividir suas estratégias. Pierre Gasly e Franco Colapinto também largaram de macios. A dificuldade estava em avaliar uma pista que havia recebido chuva, mas começava a secar antes da largada.

A janela para os intermediários acabou sendo relativamente curta. Na 13ª volta, todos os pilotos já haviam abandonado esse composto, mas a vantagem proporcionada por ele no começo foi suficiente para causar um prejuízo significativo aos que optaram pelos slicks.

“É muito difícil, e foi igual para todo mundo. Acho que, embora tivéssemos alguns dados do nosso lado, eles eram de condições que não tinham nada a ver com aquelas que encontramos hoje”, explicou o piloto da Ferrari.

“Então, sim, foi baseado na intuição, em olhar para o chão, e a superfície parecia bastante seca.”

Sepang race start

Sepang race start

Photo by: Srinivasa Krishnan

O principal problema, segundo Leclerc, estava justamente no que não era tão fácil de identificar visualmente. A quantidade de água retida nas irregularidades do asfalto de Sepang era maior do que a Ferrari esperava, dificultando muito o funcionamento dos pneus para pista seca.

“A maior dúvida que tínhamos era sobre quanta água havia nos buracos do asfalto. E havia muito mais água do que, acredito, a maioria imaginava. Foi por isso que os slicks acabaram sendo a decisão errada.”

Mesmo depois do começo complicado, Ferrari e seus pilotos conseguiram recuperar boa parte do terreno perdido. Hamilton terminou na terceira colocação e Leclerc foi o quarto, beneficiados também pelo abandono de George Russell, que deixou a prova a cinco voltas do final após um problema na unidade de potência de sua Mercedes.

“Nosso resultado final é bastante representativo de onde esperávamos terminar. Kimi [Antonelli] e Max estavam simplesmente fortes demais para nós hoje, e nós estávamos logo atrás. Terminamos em terceiro e quarto”, avaliou Leclerc.

“Mas foi uma corrida estranha. Acho que tudo o que poderia dar errado na primeira parte da corrida deu errado, e tudo o que poderia dar certo na segunda parte deu certo.”

“No fim das contas, os dois extremos se equilibraram e estamos terminando onde deveríamos ter terminado. Mas foi uma corrida um pouco mais tensa do que eu gostaria.”

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