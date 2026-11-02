F1 - Leclerc rebate cobrança dura de Hamilton após GP do México: "Nós dois erramos"

Depois de ser cobrado publicamente por Lewis Hamilton, Charles Leclerc respondeu aos comentários do companheiro de Ferrari, afirmando que a pilotagem do heptacampeão estava “bem no limite” no início do GP do México de Fórmula 1 e que ambos erraram.

Leclerc atacou Hamilton, que largou da pole, na curva 4 da primeira volta e saiu da disputa à frente dele. “Foi definitivamente uma oportunidade. Na curva 1 havia uma brecha por fora e eu estava com bastante velocidade na parte externa, e havia muito pouco espaço para a curva 2, o que é de se esperar quando se busca a vitória, obviamente”, afirmou Leclerc.

“E então, nas curvas 4 e 5, Lewis e eu tentamos frear bem tarde. Nenhum de nós conseguiu fazer a curva. Obviamente, eu cortei a pista, o que acabou fazendo com que, depois da curva 5, Max ficasse no meio, o que tornou a situação mais confusa".

Embora os comissários tenham posteriormente aplicado a Leclerc uma penalidade de cinco segundos por sair da pista e obter vantagem, Hamilton também perdeu terreno para Verstappen, que aproveitou a oportunidade para colocar seu carro em segundo lugar. Quando Leclerc cumpriu a penalidade mais tarde, durante sua parada nos boxes, Verstappen saiu na frente do pelotão e acabou vencendo a corrida.

Hamilton disse depois que o incidente custou a vitória à Ferrari e que “com certeza precisamos ter conversas sérias nos bastidores”.

Questionado se os dois precisariam agora de mais regras de disputa entre eles, Leclerc disse que haveria uma conversa, mas sugeriu que as frustrações de Hamilton não são necessariamente dirigidas a ele.

“Obviamente, vamos conversar sobre isso. Não sei se ele ficou muito insatisfeito com o que eu fiz, porque achei que o que ele fez também esteve bem no limite”, afirmou o monegasco.

“Acho que ele talvez estivesse mais irritado com a situação como um todo, com a forma como a situação foi tratada na quarta e na quinta volta, com a penalidade etc. Então, com certeza vamos conversar sobre isso".

Leclerc também minimizou o incidente, admitindo que ambos cometeram um erro enquanto disputavam a posição na pista.

“Estamos disputando a vitória e, portanto, é claro que vai sobrar muito pouca margem tanto para ele quanto para mim. No final, nós dois cometemos um erro ao entrar na curva 4”, disse ele.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Não é como se tivéssemos um contato ou algo do tipo. Nós dois seguimos em linha reta e isso deu a oportunidade para o Max ultrapassar, então não acho que deva ser motivo para tanta discussão".

“É claro que foi apertado, nas curvas 1, 2 e 3 a disputa foi muito acirrada, mas eu já esperava que houvesse uma disputa pela liderança. Nas curvas 4 e 5, nós dois cometemos um erro pelo qual eu paguei com uma penalidade. Aí dá para discutir se foi suficiente ou não, e Lewis acabou pagando com a quinta curva ao lado de Max".

Os comissários decidiram que ambos os carros entraram na curva com velocidade excessiva. Mas afirmaram que Leclerc não tinha o direito de reivindicar a curva e havia concluído a ultrapassagem fora da pista.

Hamilton havia pedido que Leclerc devolvesse a posição durante a corrida, mas o monegasco não recebeu orientação da equipe da Ferrari para confirmar a manobra.

“Ao falar com a equipe, não recebi um feedback muito claro, e acho que a situação ficou confusa o suficiente para eu manter a posição. Eu esperava algum tipo de penalidade e então acabamos recebendo a penalidade”, disse Charles.

“Conversamos brevemente com a equipe para tentar entender. Perguntei: ‘O que devo fazer agora?’, e isso é sempre muito complicado. No final, continuei. Obviamente, isso com certeza vai ser um assunto a ser discutido na próxima reunião".

Leclerc acrescentou que entendia por que a gravidade da penalidade estava sendo questionada, mas disse que as regras deixavam pouco espaço para qualquer outra interpretação.

“Também existem regras escritas, e isso é um pouco complicado também, pois essa situação, se você a analisar à risca, não é tão diferente de outras situações. No entanto, concordo com você. Às vezes, há cenários em que um ganha mais do que o outro”, disse ele.

“Então, acho que, no fim das contas, precisamos apenas de pistas que não nos permitam brincar com esses tipos de limites e áreas cinzentas, porque aí acaba sendo um pouco complicado, e tenho certeza de que muitas pessoas vão ver isso de forma muito negativa, o que eu entendo, mas é assim que as coisas são".

Questionado se os pilotos haviam sido alertados sobre penalidades mais severas para manobras semelhantes depois que George Russell cortou a chicane em Mônaco no ano passado, Leclerc disse que isso se aplicava apenas ao circuito do Principado.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Em Mônaco, sim, em Mônaco com certeza. Não acho que tenha sido uma regra geral para todos os lugares, mas, de novo, não discordo totalmente. É que essas regras podem ter algumas zonas cinzentas em algumas pistas, como hoje”, disse ele.

“Nós sabíamos disso. Nós meio que conversamos sobre isso na quinta-feira com os pilotos na reunião de pilotos. Acho que a solução definitiva é ter um circuito que não permita que você faça isso".

Leclerc acredita que mudar os circuitos é a única resposta de verdade, tendo discutido o assunto com seus colegas pilotos antes da corrida.

“Acho que, sinceramente, passamos a quinta-feira inteira falando sobre isso na reunião de pilotos, tentando entender qual seria a melhor maneira de tomarmos uma decisão a respeito. E acho que a conclusão de todos é que, provavelmente, precisamos primeiro mudar as pistas e garantir que não haja pontos ou trechos onde seja possível correr esse nível de risco por dentro”.

“Se houvesse, obviamente, um muro na saída da curva 4, nem Lewis nem eu teríamos freado tão tarde. Então, acho que há algumas coisas que podemos melhorar no traçado para torná-lo mais simples, porque, do contrário, fica muito complicado".

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