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F1: Leclerc rebate Hadjar e acusa francês de estar dizendo coisas "sem sentido"

Monegasco discordou da afirmação do piloto da Red Bull de que Max Verstappen teria vencido o GP de Singapura por uma margem maior se estivesse em uma Ferrari

Lydia Mee Filip Cleeren
Publicado:
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Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Liam Fabre

Charles Leclerc rebateu o discurso de Isack Hadjar de que Max Verstappen teria vencido o GP de Singapura de Fórmula 1 com uma vantagem maior se tivesse em uma Ferrari, alegando que a ideia era "sem sentido". 

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O tetracampeão dominou o fim de semana no circuito de rua de Marina Bay, há duas semanas, conquistando a pole position tanto para a corrida sprint quanto para a corrida, vencendo as duas provas. O holandês faturou com impressionante 7.3 segundos de vantagem sobre Leclerc. 

Companheiro de Max, Hadjar afirmou que Verstappen teria vencido por uma margem ainda maior se estivesse com o carro da equipe de Maranello. Quando os comentários do francês foram apresentados ao monegasco em Austin, o piloto da Ferrari rejeitou a ideia de que alguém de fora da equipe possa avaliar um carro no qual não pilota.

"Bem, antes de mais nada, acho que é sem sentido começar a dizer este tipo de coisa. Isack não faz ideia do tipo de carro que pilotamos e eu não faço ideia do tipo de carro que ele pilota", explicou Charles. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Acho que o pelotão está tão equilibrado que é muito, muito difícil para nós prever. Sim, claro, temos uma ideia de como estaremos nesta pista, mas quando se fala de margens tão pequenas, depende realmente de otimizar o nosso pacote, e isso tem uma influência muito maior do que aquilo que esperamos em termos de carros.

"O grid está tão apertado que é muito difícil para nós fazermos previsões. Sim, é claro que temos uma deia de como vamos nos sair nesta pista, mas quando se fala de margens tão pequenas, tudo depende de otimizar o seu pacote e isso tem uma influência muito maior do que aquilo que esperamos em termos de carro". 

"Acho que a única exceção nas últimas corridas, talvez, seja a Mercedes, que esperávamos que estivesse mais à frente do que realmente esteve. Se eles conseguirem finalmente destravar o desempenho que tínhamos em mente, então, estarão mais à frente do que qualquer outra equipe. Mas, fora isso, vai ser muito apertado". 

O GP dos Estados Unidos abre a penúltima sequência tripla da temporada. Antes do fim de semana no Circuito das Américas, Leclerc ocupa o quinto lugar no campeonato, com 215 pontos. Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera com 340 pontos, seguidos por George Russell em segundo, com 238 pontos e Lewis Hamilton em terceiro, com 229. 

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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