F1: Leclerc reclama de "exagero e injustiça" em críticas à Ferrari após disputas com Hamilton
Monegasco analisou fase atual da Scuderia e criticou comentários sobre duelos com o companheiro de equipe
Charles Leclerc afirmou que as ações da Ferrari costumam receber uma repercussão maior do que situações semelhantes envolvendo outras equipes da Fórmula 1. Às vésperas do GP do Azerbaijão, o monegasco também falou sobre a disputa interna com Lewis Hamilton, avaliando o momento da equipe italiana.
Em entrevista no dia de mídia de Baku, Leclerc destacou que gosta de disputar posição com Hamilton, mas reconheceu que os dois já ultrapassaram os limites em alguns momentos desde que passaram a dividir a garagem da Ferrari.
"Eu realmente gosto de disputar roda a roda com o Lewis. É ótimo competir com um dos melhores do mundo nesse aspecto. Claro que houve momentos em que tanto eu quanto ele passamos do limite, mas o ponto realmente importante é conseguir sentar e conversar como gente. Estou na Ferrari desde 2019 e sei muito bem como tudo o que fazemos é analisado em excesso e, muitas vezes, leva a conclusões erradas", começou.
“O que aconteceu na curva 2 em Monza foi uma situação que não queremos que se repita e na qual eu fui longe demais, mas não há necessidade de regras escritas, tudo está suficientemente claro. E, se você olhar para as quatro equipes de ponta, três delas tiveram disputas desse tipo, com um dos carros terminando na grama, e, no fim das contas, a única coisa sobre a qual ainda estamos falando são os carros vermelhos, o que não considero justo", acrescentou.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Além da situação dentro da Ferrari, Leclerc avaliou o desempenho recente da equipe e as expectativas para Baku, destacando que "o segredo do desempenho nesse tipo de circuito de rua é coragem e precisão".
“Passar alguns centímetros mais perto dos muros cria diferenças enormes. A maior armadilha da pista é a curva 15, onde já bati duas ou três vezes. Este ano farei o meu melhor para ficar longe dali", brincou.
O monegasco ainda comentou sobre a ascensão de Kimi Antonelli, atual líder do campeonato com uma vantagem de 81 pontos: “A posição em que Kimi está agora não é surpresa para ninguém que o acompanha de perto desde as categorias de base".
“Ele pode ter enfrentado algumas dificuldades em seu primeiro ano, mas nesta temporada está fazendo um trabalho incrível ao lado de um nome de alto nível como George Russell. Seu ritmo em corrida parece estar totalmente no limite, mas nos momentos críticos ele consegue tirar aquela volta perfeita", finalizou.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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