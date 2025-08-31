Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"

Piloto da Ferrari disse que erro do italiano "pode acontecer no primeiro ou quinto ano", mas lamenta acidente que "jogou fora todos os esforços" do fim de semana

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:

Charles Leclerc atribuiu a Andrea Kimi Antonelli toda a culpa pela colisão entre eles durante a segunda metade do GP da Holanda de Fórmula 1

Leia também:

O piloto da Ferrari se retirou na 53ª volta depois de ser atingido na curva 3 pelo italiano da Mercedes, que estava por dentro e bateu na traseira esquerda do SF-25 de Leclerc, que posteriormente bateu no muro.

Na volta 52, Antonelli foi aos boxes para trocar pneus duros pelos macios, pois estava lutando para ultrapassar o monegasco. Em resposta, a Ferrari imediatamente trouxe Leclerc para o box, voltando à frente do piloto da Mercedes antes da colisão quase instantânea. 

"Foi um erro de Kimi", disse o monegasco da Ferrari, com Antonelli também terminando fora dos pontos depois de receber uma penalidade de 10 segundos pelo incidente e mais cinco segundos extras por excesso de velocidade no pitlane.

"É preciso ser muito agressivo em uma pista como essa para ultrapassar... talvez tenha sido um pouco demais. Ele tocou minha traseira esquerda e foi o fim da minha corrida. Portanto, é uma decepção", continuou. 

Charles Leclerc, Ferrari crash

Charles Leclerc, acidente na Ferrari

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Leclerc afirmou que não foi um "erro de novato", mas um erro que "pode acontecer no primeiro ou no quinto ano", o que significa que ele tem pouco ressentimento em relação a Antonelli.

Portanto, ele não necessariamente discorda da decisão da Ferrari de colocá-lo no box, já que reconheceu que havia uma chance genuína de Antonelli eventualmente ultrapassá-lo com pneus mais novos e macios.

"Os pneus não estavam muito ruins, mas acho que a volta de saída [do box] de Kimi era provavelmente muito forte", acrescentou Leclerc. "Por isso, acho que a equipe decidiu me colocar no box, porque achava que ele provavelmente nos ultrapassaria novamente".

"No final, eu estava frustrado com o que tinha acabado de acontecer, mas não acho que a estratégia seja o grande ponto de discussão hoje. Acho que foi apenas o erro de Kimi que jogou fora todos os nossos esforços. Somente ao terminar a corrida saberíamos se foi uma boa escolha ou não. Não conseguimos por causa do acidente com Kimi, então é um pouco difícil saber", falou.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli teve um fim de semana difícil depois de sair no Q2, que ele acredita ter sido pelo abandono precoce no TL1, quando encalhou seu carro na brita da Curva 9. Apesar da pole em Miami e do pódio no Canadá, o italiano tem tido um ano de estreia complicado, com o incidente de hoje se somando a acidentes em Mônaco e na Áustria.

Entretanto, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, está adotando uma abordagem mais relaxada em relação a esses erros, e avalia que foram as 'pequenas margens' que custaram a Antonelli no incidente.

"Meio metro teria sido suficiente", disse Wolff à Sky Sports Alemanha. "Também acontece que a linha mais rápida ali é provavelmente bem acima da margem, então, quando você vê essa brecha, você mergulha nela - e então o carro sai de frente subindo a ladeira. Acho que ele tinha que tentar, mas o resultado foi lamentável. Uma pena, de fato". 

Reportagem adicional de Ronald Vording e Markus Luettgens

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Ed Hardy Fórmula 1 Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
Filtros