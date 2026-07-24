F1: Leclerc reconhece 'ter passado do limite' em defesa contra Piastri em Spa
Monegasco admitiu nesta quinta-feira ter ido além do necessário em lance com australiano na Bélgica; piloto da Ferrari foi inocentado pelos comissários
Pouco menos de uma semana após o GP da Bélgica de Fórmula 1, Charles Leclerc comentou sobre a manobra controversa contra Oscar Piastri em Spa.
Os dois pilotos bateram roda na oitava volta da corrida. O australiano se colocou do lado de fora da curva Les Combes, mas Leclerc defendeu a posição se deslocando progressivamente para a esquerda, 'apertando' a McLaren até um ligeiro contato.
Os danos causados pelo toque comprometeram, em parte, a corrida de Piastri. Embora os comissários tenham aberto uma investigação, Leclerc foi rapidamente inocentado, uma decisão que não convenceu o piloto da McLaren.
Agora, o monegasco reconheceu que seu comportamento na pista talvez tenha sido um pouco agressiva demais, tendo corrido o risco de ter comprometido a própria corrida.
"Estou de acordo com o Oscar, sim", explicou Leclerc quando questionado sobre as críticas feitas por Piastri."No fim de contas, do meu ponto de vista dentro do carro, tento sempre levar os limites mais longe".
"Penso que, com o Oscar, talvez tenha ido um pouco para lá do limite, e provavelmente não é assim que quero correr constantemente. No fim de contas, também é arriscado para mim. Tentamos sempre deixar o menor espaço possível ao adversário. Ali, talvez tenha sido um pouco demais... ", continuou.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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