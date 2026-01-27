Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Leclerc relata situação da Ferrari após dia de testes em Barcelona

Scuderia iniciou semana de shakedown em Barcelona na terça-feira, e, segundo o piloto monegasco, tudo está indo conforme o planejado

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc disse que “tudo correu bem” durante a primeira manhã de testes da Ferrari para a temporada 2026 da Fórmula 1 em Barcelona.

Com a F1 entrando em uma nova era técnica com novos regulamentos para chassis e motores, o campeonato mundial está realizando um teste de cinco dias a portas fechadas no circuito catalão esta semana, embora as equipes possam rodar apenas três dias cada.

A Ferrari revelou o novo SF-26 na sexta-feira (23) em Fiorano, onde realizou um teste de 15 km conforme as regras do Evento de Demonstração, e depois optou por não participar do primeiro dia de testes em Barcelona.

Isso significa que a primeira sessão significativa da Scuderia com seu novo carro aconteceu na manhã de terça-feira (27) com Leclerc ao volante, embora tenha sido afetada pela chuva a partir das 10h40, no horário local.

“Por enquanto, o foco é tentar entender se tudo está funcionando corretamente, o que meio que aconteceu", disse o monegasco. “As condições não são as melhores porque choveu um pouco esta manhã, mas mesmo assim fizemos nosso programa, porque, novamente, não estamos focados em desempenho ou algo assim".

"Estamos mais preocupados em analisar todos os sistemas novos deste carro e ver se tudo funciona como deveria. E funcionou, então isso é positivo".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Questionado sobre as principais conclusões da manhã, Leclerc minimizou a importância inicial: “Obviamente, sendo a primeira manhã, passamos pela primeira checagem preliminar do carro, e tudo correu bem".

Lewis Hamilton assumiu o SF-26 à tarde, com o engenheiro de corrida de Leclerc, Bryan Bozzi, segundo a Sky Itália, assumindo provisoriamente o mesmo papel para o heptacampeão mundial.

O antigo engenheiro de corrida de Hamilton, Riccardo Adami, foi realocado para a Ferrari Driver Academy e para o programa de Testes de Carros Anteriores (TPC).

“Pouco a pouco, vamos passar pela nossa lista de verificação dos primeiros sistemas para depois focar no que realmente importa, que é o desempenho,” acrescentou Leclerc. “Mas isso provavelmente virá um pouco mais tarde nesses três dias, primeiro tentando entender como tudo se comporta e depois ver como evolui.

O monegasco insistiu que ainda é “muito, muito, muito cedo” para avaliar as novas ferramentas dos carros de F1, como aerodinâmica ativa e impulsos de potência, sendo a manhã “totalmente dedicada a fazer uma checagem adequada dos sistemas na pista”, embora tenha concordado que gerenciar esses novos conceitos será “um pouco mais desafiador.”

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Quanto às suas ambições para 2026, o vencedor de oito GPs manteve a cautela, compreensível diante da imprevisibilidade da hierarquia em meio a uma reformulação regulatória.

“Este ano é uma grande oportunidade para cada equipe fazer algo diferente e talvez ganhar uma vantagem maior do que vimos nos últimos anos,” disse.

“Espero que sejamos a equipe que consiga fazer a diferença. Mas onde quer que comecemos, vamos dar o máximo para tentar trazer a Ferrari de volta ao topo. Já faz alguns anos, então espero que este seja o nosso ano.”

O último título mundial da Ferrari foi o campeonato de construtores de 2008, com Felipe Massa e Kimi Raikkonen.

