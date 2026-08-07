Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

MotoGP
MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

F1 confirma "conversas com a América do Sul" sobre possível novo GP

Fórmula 1
F1 confirma "conversas com a América do Sul" sobre possível novo GP

Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F1: "Não deixaram nem a cuia de mate"

Fórmula 1
Colapinto é assaltado na Itália durante férias da F1: "Não deixaram nem a cuia de mate"

F1: FIA quer carros ainda menores e mais leves a partir do novo regulamento; saiba mais

Fórmula 1
F1: FIA quer carros ainda menores e mais leves a partir do novo regulamento; saiba mais

MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi se impõe contra rivais e domina TL2 em Silverstone; Moreira é 15º
Fórmula 1

F1: Leclerc relembra rivalidade e comenta possível dupla com Verstappen

Monegasco admite que via Verstappen como um "cara mau" nos tempos do kart, mas afirma que a relação entre os dois amadureceu completamente ao longo dos anos

Neşe Akkoyun
Publicado:
max-verstappen-red-bull-charles-leclerc-ferrari-belgium-2026-planetf1-1320x742

A rivalidade entre Charles Leclerc e Max Verstappen começou ainda nos tempos do kart. Após anos de disputas intensas nas pistas, a relação entre dois dos principais nomes da Fórmula 1 evoluiu e deu lugar ao respeito mútuo.

Leia também:

Em entrevista à Sky Italia, Leclerc falou abertamente sobre como enxergava o holandês no início da carreira e destacou a mudança na relação entre ambos.

"Nossa relação definitivamente amadureceu ao longo dos anos. Eu tinha certeza de que ele era uma pessoa má, e ele pensava exatamente a mesma coisa sobre mim. Mas hoje a situação mudou completamente."

O futuro de Verstappen na Red Bull e uma possível transferência para outra equipe seguem entre os assuntos mais comentados do paddock antes da temporada de 2027. Questionado sobre a possibilidade de dividir a Ferrari com o tetracampeão mundial, Leclerc afirmou que aceitaria a ideia sem qualquer preocupação.

O monegasco lembrou que já dividiu a garagem com pilotos como Sebastian Vettel, Carlos Sainz e, atualmente, Lewis Hamilton.

"Max é um piloto excepcionalmente talentoso que conquistou quatro campeonatos mundiais. No entanto, tenho a sorte de ter trabalhado com ótimos companheiros de equipe, como Hamilton, Vettel e Sainz, ao longo da minha carreira. Então, mesmo que um dia acabássemos na mesma equipe, isso não me preocuparia."

Leclerc também destacou o simbolismo que uma parceria entre os dois teria, lembrando a rivalidade iniciada ainda nas categorias de base.

"Além disso, considerando a jornada que começamos juntos no kart, em 2010, seria uma história fantástica se nós dois nos encontrássemos na Ferrari. No entanto, por enquanto, devemos aproveitar a oportunidade de trabalhar com Lewis."

Embora vestir o macacão da Ferrari seja o sonho de muitos pilotos da F1, Verstappen já afirmou que só consideraria uma mudança para a equipe italiana caso enxergasse reais condições de lutar por títulos.

Em entrevista ao Motorsport.com no ano passado, o holandês reconheceu o peso da marca Ferrari, mas deixou claro que esse fator, por si só, não seria suficiente para convencê-lo.

"Eu não iria para lá apenas para dizer: 'Eu corro pela Ferrari'. Se algum dia eu der esse passo, será apenas porque vejo uma chance de vencer. Vencer com a Ferrari é, sem dúvida, muito mais especial."

"Mas prefiro tomar minhas decisões com base na sensação de que aquele é o lugar certo, sem me deixar influenciar pela paixão ou pelas emoções ligadas a uma marca."

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Análise de meio de ano: Cadillac 'sobrevive' bem a início na F1, mas sarrafo muda a partir de agora
Próximo artigo Liberty registra queda nas receitas da F1 após mudanças no calendário de 2026; entenda cenário

Principais comentários
Mais de
Neşe Akkoyun

F1 - Russell: "Os problemas são do carro, não da minha pilotagem"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Russell: "Os problemas são do carro, não da minha pilotagem"

F1: Mercedes corre contra o tempo para tentar salvar unidade de potência de Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Mercedes corre contra o tempo para tentar salvar unidade de potência de Russell

F1: Red Bull propõe novo contrato a Verstappen para eliminar cláusula de saída, diz jornal

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Red Bull propõe novo contrato a Verstappen para eliminar cláusula de saída, diz jornal

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação e sprint do GP da Grã-Bretanha

Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car anuncia nova programação de Santa Cruz do Sul após cancelamento das atividades de sexta; confira

ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Apesar de resultados ruins, Aston Martin é uma opção melhor do que parece

MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua

MotoGP
MotoGP: Três meses após grave acidente em Barcelona, Zarco realiza primeiro teste com moto de rua