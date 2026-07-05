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Piloto da Ferrari também afirmou que, se Antonelli não tivesse problemas no carro, a disputa entre os dois pelo triunfo seria acirrada

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:

Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória na temporada 2026 da Fórmula 1 em um caótico GP da Grã-Bretanha, no qual foi um dos poucos pilotos do pelotão da frente que não cometeu nenhum erro nem sofreu problemas técnicos.

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Depois de cruzar a bandeira quadriculada em primeiro lugar, atrás do safety car, o piloto monegasco da Ferrari não conseguiu conter sua alegria: “É uma sensação incrível”. 

Essa vitória chega em um momento muito importante para Leclerc, após uma série de finais de semana em que seu desempenho ficou abaixo do esperado e com reclamações constantes em relação ao seu conforto com o carro.

“Infelizmente, o final talvez não tenha sido o que eu sonharia, mas tudo bem, vencer depois dos últimos fins de semana, que foram especialmente complicados, com todo o trabalho que dedicamos para tentar recuperar as sensações com o carro…"

"Ontem senti que tinha encontrado o equilíbrio certo entre a corrida sprint e a classificação, mas precisava confirmar isso hoje, e as sensações voltaram a ser boas. Por isso, estou muito feliz”.

“Depois de Mônaco, eu não estava com boas sensações. Sofri um acidente no Q3 e, depois, na corrida, tivemos um problema que nos tirou da disputa. No sábado, em Barcelona, as sensações eram boas, mas acabei batendo de novo".

"Então, foi muito difícil mentalmente, e depois, no domingo, tivemos um problema com o carro. E na Áustria não fui bem, mas aqui conseguimos encaixar todas as peças e espero sinceramente poder manter esse ímpeto daqui para frente. E muito obrigado à equipe por ter trabalhado tão duro”, explicou.

No entanto, Leclerc reconhece que Kimi Antonelli estava sendo mais rápido do que ele e, se não fosse pelo problema que teve em seu Mercedes, teria sido muito complicado conquistar a vitória hoje em Silverstone.

“Com o Kimi, teria sido uma disputa acirrada. Ele estava muito rápido quando se aproximava de mim, então teria sido muito difícil conquistar este primeiro lugar. Depois ouvi que ele tinha um problema, então pensei: ‘Tudo bem, agora tenho uma vantagem bem grande e deve ser fácil’”.

"Mas sim, aí entrou o safety car e, por algum motivo, acho que alguns retardatários tiveram que nos ultrapassar. Então passei todo o período do safety car a cerca de 100 ou 120 km/h. Meus pneus estavam completamente frios e eu tinha dúvidas sobre a relargada".

“Não é o ideal para os fãs que estão aqui no circuito, mas, no fundo, fiquei um pouco feliz por não ter havido a relargada, para garantir a vitória. Então, sim, estou me sentindo muito bem”, concluiu o monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

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Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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