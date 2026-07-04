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F1: Leclerc revela o que mudou para boa classificação em Silverstone

Monegasco da Ferrari ficou a um décimo da pole position para o GP da Grã-Bretanha

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Nos últimos fins de semana, Charles Leclerc vinha enfrentando muitas dificuldades com a Ferrari e, até mesmo na quali sprint, ficou bem atrás do ritmo de seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. No entanto, na classificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, foi o monegasco quem terminou em segundo lugar, a 0s175 da pole position.

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E, evidentemente, assim que a classificação terminou, perguntaram a Leclerc sobre esse avanço repentino: “Simplesmente a sensação com o carro, para ser sincero”.

“Acho que um dos meus pontos fortes no passado, ou pelo menos até cinco ou seis corridas atrás, era chegar ao Q3, descobrir algo que eu não tinha feito antes e saber como o carro se comporta e o que esperar sempre que atingisse aquela velocidade extra no Q3”.
 
“E, ultimamente, eu tinha perdido completamente essa sensação. Tivemos problemas no carro que, obviamente, resolvemos e tudo melhorou, mas mesmo assim eu não estava satisfeito. Meu segundo lugar na classificação na Áustria não me deixou totalmente satisfeito porque simplesmente não tinha essa sensação”.
 
“Mas hoje, finalmente, ela voltou. Não sei se vai se manter ou não, então é nisso que vou me concentrar para tentar ter essa sensação com mais frequência. Mas sinto que aprendi algumas coisas que serão muito úteis para o futuro com esse tipo de carro, com os quais antes eu não me saía muito bem”, explicou.

No entanto, Charles Leclerc prefere não se precipitar, já que nada garante que as boas sensações de hoje se repitam amanhã na corrida e, especialmente, nos próximos GPs.

“Só espero ter essa mesma sensação novamente. Na classificação consegui, mas, como disse, não é certo que, quando chegar a corrida, tudo vá sair perfeitamente. Mudamos várias coisas e, do jeito que vejo, trata-se de uma mudança um pouco filosófica na forma de lidar com algumas coisas”.
 
“E hoje me senti muito melhor. Espero que essa sensação positiva se mantenha na corrida de amanhã e, se for assim, vou tentar olhar para frente”.

Quanto às chances que ele tem de disputar a vitória com Kimi Antonelli neste domingo em Silverstone, Leclerc praticamente descarta essa possibilidade:  “Sem dúvida, sendo muito realistas, vai ser complicado alcançar o Kimi”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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