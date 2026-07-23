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F1: Leclerc revela para quem torcerá caso não dispute título de 2026

Monegasco da Ferrari ainda não se vê como um candidato ao Campeonato Mundial na atual temporada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc encerrou uma seca de vitórias em Silverstone e segue com bons resultados, permanecendo na quarta colocação do campeonato de pilotos da Fórmula 1, com 126 pontos. No entanto, caso ele e a Ferrari não entrem na disputa pelo título, o monegasco revelou para qual piloto torcerá em 2026: Kimi Antonelli, da Mercedes.

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28 pontos atrás de George Russell e 33 do companheiro de equipe Lewis Hamilton, Leclerc afirmou que ainda não se vê como um candidato ao título e que segue vendo a temporada 2026 como uma "corrida de cada vez".

“Ainda não estou pensando no [título do] Campeonato Mundial", disse Charles ao F1-Insider. "Quero vencer mais uma corrida. O trabalho que venho fazendo está valendo a pena".

No entanto, se a Scuderia não encerrar o longo período sem conquista na F1, seja com ele ou com Hamilton, Leclerc declarou para quem torcerá em 2026: “Se a Ferrari não conquistar o título, ficaria feliz se o Kimi conseguisse”.

“Ele é incrivelmente entusiasmado. Quando o vejo, lembro-me de como eu mesmo estava na minha estreia”, concluiu Charles, fazendo um paralelo entre seus primeiros anos de F1, pela Sauber e pelo time de Maranello, e as duas temporadas iniciais de Antonelli.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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