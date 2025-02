Charles Leclerc detalhou como tem conseguido se concentrar em seus próprios preparativos para a temporada de 2025 da Fórmula 1, com os holofotes voltados para seu novo companheiro de equipe na Ferrari, Lewis Hamilton, e as vantagens que isso traz.

A chegada de Hamilton à Ferrari dominou as notícias e foi objeto de muita discussão nas redes sociais.

O foco no heptacampeão tem sido enorme e contrasta fortemente com a chegada discreta de Leclerc à Ferrari em 2019, quando ele foi promovido da Sauber para se tornar companheiro de equipe de Sebastian Vettel.

Leclerc disse: "Obviamente, é muito diferente a situação em que Lewis se encontra ao entrar para a equipe. Quando entrei na equipe, eu só tinha passado um ano na Fórmula 1, então ainda era uma novidade para mim".

"Tive de aprender como uma equipe como a Ferrari funcionaria na Fórmula 1, embora já conhecesse a fábrica e tudo mais por ter participado da Ferrari Driver Academy".

"Para Lewis, uma equipe italiana é novidade para ele, mas ele já conquistou muito e chega aqui, obviamente, como uma lenda do esporte".

"Portanto, é muito legal ver como foi para ele ter tanto sucesso em outras equipes e a maneira como elas costumavam trabalhar".

"Aprendemos muito com isso. E também foi muito empolgante ver como ele estava feliz e animado com tudo isso".

"Para mim, isso significou que o período fora da temporada foi um pouco mais nas sombras, mas eu gostei".

"Concentrei-me em mim mesmo. Estou me esforçando ao máximo para estar pronto para a primeira corrida. E estou realmente ansioso para este ano, esperando que comecemos o ano de uma forma mais positiva em comparação com o ano passado".

Quando perguntado sobre sua parceria incipiente, Leclerc acrescentou: "Fiquei surpreso - nosso estilo de pilotagem é muito semelhante".

"Nós dois gostamos de forçar bastante, especialmente nas entradas das curvas, então isso é positivo porque exige o mesmo do carro".

"Como equipe, isso é sempre bom, porque com certeza vamos seguir na mesma direção, porque precisamos das mesmas coisas, então estamos trabalhando muito bem juntos".

"Passamos bastante tempo juntos desde o início do ano. Menos na pista, mais no estúdio para fazer fotos, o que não é a parte que mais gostamos, mas faz parte do trabalho, mas estou ansioso para correr com ele e, com sorte, levar a Ferrari de volta ao topo".

O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, disse que a equipe não se distrairia com o interesse demonstrado pela chegada de Hamilton.

"Acho que todos e todas as equipes estão empolgados no início da temporada - é o DNA do nosso esporte", disse ele.

"Todos nós temos a sensação de que podemos ser campeões mundiais no início. E quando se fala dos pilotos ou das equipes, todos nós somos positivos".

"No nosso caso, na nossa situação, tudo correu muito bem neste inverno. Com certeza, tivemos uma grande onda de marketing, mas a equipe manteve o foco durante todo o inverno [período intertemporadas]".

