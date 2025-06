Charles Leclerc conquistou para Ferrari um terceiro lugar no GP da Espanha de Fórmula 1. A intervenção do Safety Car foi providencial para ajudar Leclerc a ultrapassar Verstappen no final da etapa de Barcelona.

As esperanças da Ferrari e de Leclerc estavam todas concentradas hoje na Espanha e, no final, o resultado veio. O piloto monegasco deu à Ferrari um pódio que era difícil de prever no início do fim de semana, em uma pista - o Circuito da Catalunha-Barcelona - que, no papel, parecia ser um dos mais difíceis para o SF-25.

No entanto, um ponto deve ser esclarecido: o pódio, embora tenha sido cortesia de um corajoso Leclerc, foi principalmente o resultado da entrada do Safety Car na pista a algumas voltas do final para permitir que fosse retirado o carro de Andrea Kimi Antonelli, que havia sido parado por um vazamento de óleo em sua unidade de potência.

Nesse momento, quase todos os pilotos voltaram para os boxes. Leclerc colocou um conjunto de pneus macios usados, enquanto Verstappen, que era o terceiro e o primeiro a perseguir as McLarens, teve de colocar compostos duros novos porque os outros haviam acabado.

Leclerc, no reinício, passou imediatamente o tetracampeão na reta, mas de forma controversa. Verstappen perdeu seu RB21 na saída da última curva, recuperando o controle de forma magistral. Leclerc o ultrapassou e, no final da reta, fechou o cerco para evitar ser passado por fora e tentar conter a fuga do MCL39.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton Foto de: Clive Rose / Getty Images

Os carros de Max e Charles entraram em contato como resultado da manobra do monegasco, embora o holandês ainda tivesse espaço à esquerda.

"Foi uma batalha pela posição na pista e para pegar o vácuo de quem estava à nossa frente [depois da primeira curva]. Eu não queria ir muito para o lado de fora, para onde Max queria me mandar, então o empurrei um pouco. Houve um pequeno contato e nada aconteceu, felizmente", disse Leclerc após a corrida.

A estratégia de manter dois novos compostos médios para a corrida, sem a intervenção do Safety Car, não teria valido a pena. E, de fato, não deu. Mas a possibilidade de instalar um conjunto extra de macios por causa do problema com a Mercedes de Antonelli mudou tudo.

"Sacrifiquei a classificação de ontem para tentar ter uma chance melhor na corrida de hoje e, no final, fomos recompensados. Acho que o quarto lugar era o resultado realista para nós em um determinado momento da corrida, mas tivemos sorte com o Safety Car e estou feliz. Pelo menos uma vez...".

"Quando meu engenheiro me disse que Max havia colocado um jogo de pneus duros novos, não sei se essa foi a escolha deles. Acho que eles não tinham outra alternativa. Por isso, fiquei muito otimista quando ele me contou. Eu sabia que os pneus duros seriam muito ruins e, naquele momento, achei que tinha uma chance no reinício. E foi assim que aconteceu", concluiu.

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!