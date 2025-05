A temporada 2025 da Ferrari na Fórmula 1 não tem sido tão boa quanto os fãs (e a própria equipe) esperavam. Chegando a Mônaco neste fim de semana, oitava etapa do campeonato, a Scuderia tem como melhor resultado até agora a vitória de Lewis Hamilton na sprint da China e o terceiro lugar de Charles Leclerc na Arábia Saudita.

Apesar de já ter passado por algumas atualizações, o carro da Ferrari ainda não está onde os times e os pilotos gostariam, porém, para Leclerc, ainda há espaço para melhorias: "Definitavamente não queremos desistir agora, ainda é relativamente cedo. Estamos chegando à metade da temporada, não podemos nos dar ao luxo de desitir agora", disse em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

"Vimos no ano passado... A situação mudou bastante desde que a McLaren trouxe aquelas atualizações. Acredito que Barcelona será outro ponto muito importante da temporada, com esse novo regulamento das asas dianteiras. Lá veremos se isso nos beneficia ou não e então teremos que tomar a decisão, quer dizer, provavelmente o Fred (Vasseur) terá que tomar a decisão se é o momento certo para começar a preparar a próxima temporada. Isso vai ser super importante para todo mundo começar com o pé direito", adicionou.

Por enquanto, o maior problema da Scuderia tem sido as curvas de baixa velocidade, com o que Leclerc concorda e admite que pode ser um problema nas ruas de Monte Carlo: "Temos uma fraqueza muito específica, na minha opinião, que são as curvas de baixa velocidade. E Mônaco, sendo só curvas de baixa velocidade, será uma conquista muito grande — e uma grande surpresa também — se estivermos muito melhores do que o esperado".

"O que está errado com este carro? Eu queria saber. Temos várias coisas, mas não posso dar prazos ou algo assim — e os prazos continuam mudando porque a equipe está se esforçando muito para trazer tudo o mais rápido possível. Se vai ser o suficiente para fechar a diferença... espero que sim, mas para estar na frente e brigar por vitórias, ainda não tenho certeza", disse Leclerc.

Ainda que a Scuderia não esteja no melhor momento, o monegasco terminou com uma mensagem positiva sobre sua corrida em casa: "A motivação que tenho ao vir pra cá é sempre muito especial. É uma pista muito, muito única, bem diferente do que estamos acostumados em outros lugares, e podemos ser surpreendidos positivamente. Então, ainda tenho esperança".

