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F1: Leclerc supera Hamilton e se torna piloto mais comercializável do grid

Monegasco subiu para a nona posição na lista da SportsPro, enquanto o heptacampeão caiu do topo para o 22º lugar na edição de 2026

Alex Harrington
Publicado:
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton perdeu a liderança do ranking dos atletas mais comercializáveis do mundo, além de ter sido ultrapassado pelo companheiro de Ferrari, Charles Leclerc. Na edição de 2026 da lista elaborada pela SportsPro, o heptacampeão mundial caiu da primeira para a 22ª posição, enquanto o monegasco subiu para o nono lugar e se tornou o piloto de Fórmula 1 mais bem colocado.

Leia também:

O levantamento anual, desenvolvido em parceria com a NorthStar Solutions Group, considera fatores como força de marca, crescimento de popularidade e potencial de expansão comercial dos atletas.

No topo da classificação aparece a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, seguida pela esquiadora Eileen Gu, pelo jogador de basquete Giannis Antetokounmpo, pelo jogador de futebol Erling Haaland e pelo tenista Carlos Alcaraz.

Charles Leclerc é agora o piloto de F1 mais bem classificado, em nono lugar, depois de ter ficado em 25.º no ano passado. A pontuação de Hamilton caiu para 66,63 em 100, contra 96,03 no ano passado, deixando-o atrás de Leclerc, com 71,12.

Max Verstappen é o único outro piloto de F1 no top 50, tendo subido de 81.º para 48.º.

Olhando além do top 50 para o top 100, alguns nomes surpreendentes são acrescentados à lista. Oscar Piastri está em 56.º, curiosamente à frente do companheiro de equipe na McLaren e campeão de 2025, Lando Norris, que caiu de 41.º para 78.º. Kimi Antonelli, o novo campeão mundial de F1, mal entra no top 150, em 126.º.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

É importante destacar que o ranking considera o período entre 1º de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. Dessa forma, o título conquistado por Antonelli no GP do México, no início de novembro, não entrou na avaliação.

O intervalo também abrange boa parte da primeira temporada difícil de Hamilton na Ferrari. Durante esse período, o britânico não conseguiu subir ao pódio em nenhuma corrida de domingo. O cenário, porém, mudou em 2026: após aparecer entre os primeiros colocados nas etapas iniciais do campeonato, o heptacampeão chegou à reta final na quarta posição do Mundial de Pilotos, ainda na disputa pelo vice-campeonato, a três corridas do encerramento.

Apesar da queda no ranking, Hamilton continua entre os atletas de maior valor comercial do esporte. Sua influência ultrapassa os limites das pistas e alcança outros segmentos, como moda e cinema.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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