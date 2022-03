Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 abriu os trabalhos em Jeddah para o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2022. E na primeira sessão de treinos livres do fim de semana, Charles Leclerc superou Max Verstappen nos minutos finais para terminar na ponta, com Valtteri Bottas fechando o top 3, enquanto Lewis Hamilton foi o nono com a Mercedes.

Mas enquanto o monegasco fez seu melhor tempo de pneus macios, o atual campeão da F1 fez sua marca com o composto mais duro. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Mesmo com o pouco tempo entre as corridas, a etapa de Jeddah traz algumas mudanças no circuito visando aumentar a visibilidade e a segurança dos pilotos, com o recuo de algumas barreiras e o alargamento da última curva. Além disso, o grid segue com a formação do Bahrein, com Nico Hulkenberg ainda substituindo Sebastian Vettel na Aston Martin.

Com classificação e corrida acontecendo na noite saudita, o TL1, assim como o TL3, apresentam tempos pouco representativos para o fim de semana, mas possuem outros pontos importantes para as equipes: além do reconhecimento de pista, muitas aproveitam para testar novos componentes.

Após os 15 minutos iniciais da sessão, Verstappen liderava com 01min30s888, feito com o composto C2, o mais duro do fim de semana. Em um domínio total dos motores Red Bull, Tsunoda era o segundo, 0s822 atrás, Gasly em terceiro, apenas 0s008 atrás do companheiro de AlphaTauri e Pérez o quarto, 1s801 atrás do holandês, todos de pneu duro. Hamilton, de macio, era o quinto, 2s1 atrás.

Com 43 minutos para o fim, a bandeira vermelha foi acionada porque Ricciardo acertou uma placa de isopor que caiu da grade, ficando na beirada da pista. O toque deixou muitos detritos, e uma limpeza lenta fez com que a sessão ficasse parada por dez minutos.

Após a liberação da pista, os pilotos não perderam tempo e já saíram novamente à pista, buscando aproveitar o tempo restante para reconhecimento de pista e testes aerodinâmicos, e muitos já com os compostos macios.

A 20 minutos do fim, Verstappen se mantinha na ponta com o mesmo tempo, tendo agora em segundo Gasly de macio, a 0s427 do holandês, mesmo com um leve toque no muro no terceiro setor. Leclerc, de duro, era o terceiro, com Tsunoda em quarto e Ocon em quinto, enquanto Pérez e Hamilton vinham em sexto e sétimo.

No final, Charles Leclerc superou Max Verstappen para terminar na ponta com 01min30s722, 0s116 à frente do holandês. Mas enquanto o tempo do monegasco foi feito de macios, o holandês fez o seu com o duro.

Valtteri Bottas foi o terceiro. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Esteban Oocn, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah logo mais para o segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão está marcada para 14h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades na Arábia. Não perca!

