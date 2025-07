Charles Leclerc diz que a perspectiva de uma batalha entre ele e o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, não é uma preocupação imediata, especialmente pois eles "não estão lutando por posições muito interessantes" na Fórmula 1.

Embora a Ferrari tenha se mostrado capaz de garantir pódios ocasionais até agora neste ano, eles têm sido irregulares, na melhor das hipóteses. Leclerc tem quatro pódios nas 12 rodadas iniciais, enquanto Hamilton ainda não conseguiu terminar entre os três primeiros em nenhum GP desta temporada.

Os dois pilotos da Ferrari falaram antes do GP da Bélgica sobre a disposição de oferecer à equipe feedback sobre o que acham que precisa ser melhorado para estar na disputa pelo título, com Hamilton afirmando que a Ferrari "não está funcionando a todo vapor".

Por isso, o foco é levar a equipe de Maranello adiante. Leclerc diz que isso é sua prioridade para o resto de 2025, não vencer Hamilton. O monegasco afirmou que lutar com o companheiro de equipe por causa dos pontos mais baixos é de pouco interesse para ele, e que Hamilton não é seu "alvo" no momento.

"É algo que realmente está em segundo plano por enquanto", disse Leclerc. "Você está sempre olhando para isso de uma forma ou de outra, mas, para ser honesto, quando você está lutando pelo quarto, quinto, sexto lugar, não é algo que me interessa muito. Acho que a principal meta da equipe e a minha principal meta no momento é levar a Ferrari de volta ao topo. E Lewis não é meu alvo no momento, porque não estamos lutando por posições muito interessantes."

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Depois, é claro, quando começamos a lutar por vitórias, você passa a olhar essas coisas com mais atenção, mas isso não faz parte da minha vida... Eu estava aqui apenas para tentar aprender o máximo possível com Lewis, o que poderia me beneficiar como piloto e depois me concentrar em mim mesmo com o objetivo de fazer o melhor trabalho possível, o que significa vencer Lewis, mas não só", continuou.

A Ferrari chegou à Bélgica com um novo pacote de suspensão traseira, que foi testado em um dia de filmagem em Mugello na semana passada. Isso garantiu que qualquer corrida fosse apenas superficial, dadas as restrições de distância em qualquer teste de dia de filmagem.

Leclerc afirmou que não houve diferença real no comportamento, pelo que pôde perceber na corrida inicial, mas fez questão de manter o controle sobre quaisquer outros detalhes da nova geometria: "Não sentimos [uma diferença de comportamento] e não vou comentar os comportamentos específicos dessa suspensão", falou.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

"Obviamente, essas são coisas que permanecem para nós e seria muito estúpido comentarmos globalmente sobre o que faz o quê, mas vamos descobrir amanhã na pista. Não acho que [isso mudará a forma como configuramos o carro]. Posso ter confiança se configurar o carro de uma maneira diferente. Então, se eu precisar de confiança, vou fazer isso", adicionou.

"Mas, por enquanto, prefiro buscar desempenho em vez de confiança. Nem sempre vale a pena e acho que vimos isso no último fim de semana de corrida em Silverstone, onde obviamente tive minhas dificuldades, que foram bem grandes no molhado. E sei que esse é o risco de usar uma configuração tão extrema. Não acho que isso vá melhorar, porque ainda precisamos configurar o carro em uma posição relativamente semelhante para extrair o máximo dele, mas estou feliz em seguir esse caminho", finalizou.

