Há quase 20 anos na Fórmula 1, Lewis Hamilton tem uma abordagem 'old school' em relação à preparação para os fins de semana de competição. O piloto, na maior parte dos fins de semana, prefere não utilizar o simulador da equipe para se preparar e confia nos próprios instintos.

No último fim de semana, que foi vencido por Charles Leclerc, o monegasco chegou a testar o carro nos computadores - inclusive reclamou do gerenciamento de bateria em Silverstone.

Segundo Hamilton, o companheiro de equipe "migrou" para a ideia do heptacampeão e isso garantiu a primeira vitória do monegasco depois de quase dois anos.

"Até agora, nós realmente temos feito um progresso muito grande. E o que me dá confiança é que, chegando a este fim de semana, o simulador indicava que deveríamos começar com um acerto completamente diferente, mas meus engenheiros e eu decidimos seguir a direção que normalmente adotamos", disse Hamilton à mídia após a corrida.

"O Charles começou com o acerto que o simulador sugeria, mas, no fim das contas, a ideia e a direção que eu estava seguindo acabaram sendo as corretas, e ele foi migrando para esse caminho. É bom ver que a direção pela qual eu insisti está dando resultado e que agora precisamos continuar fazendo mudanças e seguir pressionando".

Hamilton teve um fim de semana frustrante; isso porque, por conta de uma punição por ter queimado a largada e de um safety car nas últimas voltas, o heptacampeão terminou apenas em terceiro.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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