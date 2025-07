A nova suspensão traseira da Ferrari fez sua estreia nesta quinta-feira (17) na pista de Mugello com Charles Leclerc, com o monegasco responsável pelos primeiros 100 km dos 200 km permitidos pela FIA para os dias de filmagem da Fórmula 1. A atenção dos mecânicos estava toda voltada para a nova suspensão traseira, que deve aliviar os problemas do SF-25. Na tarde italiana, será a vez de Lewis Hamilton.

A Scuderia instalou a solução modificada depois que Antonio Giovinazzi completou algumas voltas na pista da Toscana ontem com o SF-25, que ainda estava na configuração padrão, para coletar dados de telemetria úteis para fazer comparações com os números que foram medidos com a nova configuração traseira.

Lewis Hamilton, da Ferrari, entrará no SF-25 à tarde para lavar a nova suspensão traseira Foto de: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

O trabalho de ontem com o SF-23 pelos pilotos de teste, Guanyu Zhou e Antonio Fuoco, foi interrompido por uma violenta chuva, enquanto o dia de testes de hoje começou regularmente com sol, de modo que Leclerc pôde se familiarizar com o carro revisado, para que não fosse muito sensível a mudanças na altura, tornando o comportamento do carro menos instável no limite.

A esperança do diretor técnico Loic Serra é ampliar a janela de operação dos pneus para aproximar o SF-25 dos carros da McLarens dominantes.

Quem também esteve nos boxes para acompanhar o trabalho do companheiro de equipe foi Lewis Hamilton, que estará no carro na tarde de quinta para fazer seus 100 km e receber as primeiras indicações dos engenheiros antes do GP da Bélgica, onde a tão esperada solução deve ser introduzida na tentativa de dar o esperado salto de qualidade.

