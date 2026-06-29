Charles Leclerc continua com dificuldades em 2026 após o GP da Áustria de Fórmula 1, o qual terminou em oitavo lugar neste último final de semana. Após a corrida, o monegasco da Ferrari pregou trabalho duro para sair da situação complicada.

Depois de ter chegado a vislumbrar a pole position por um momento no sábado, Leclerc acabou conquistando o segundo lugar no grid de largada.

Um resultado surpreendente para a Ferrari, que não havia necessariamente mostrado um desempenho muito bom no início do fim de semana do GP da Áustria, mas que, com o terceiro lugar de Lewis Hamilton, criava a esperança da possibilidade de dar continuidade à força das últimas etapas.

Rapidamente, porém, a corrida do monegasco tomou um rumo desfavorável: depois de manter a segunda posição na largada, ele acabou sendo facilmente ultrapassado por Hamilton por fora na curva 4. Visivelmente com problemas de gestão de energia, ele perdeu tempo na disputa com Kimi Antonelli e até mesmo uma posição para um Max Verstappen oportunista.

Embora tenha resistido temporariamente a Antonelli, isso não durou muito tempo, e Leclerc ficou na quinta posição por algumas voltas antes que a Ferrari iniciasse suas paradas nos boxes. O restante da corrida foi um longo calvário com os pneus para o piloto do #16, que foi perdendo terreno aos poucos até ser ultrapassado por Piastri, Hamilton novamente, Hadjar e, por fim, Norris.

Terminando em oitavo, não sem uma última parada nos boxes sem muita convicção, Leclerc foi o pior piloto entre as equipes de ponta. “Essa corrida foi incrivelmente difícil”, desabafou após a corrida para a mídia, incluindo o Motorsport.com.

Charles Leclerc não conseguiu manter a segunda posição por muito tempo. Foto de: Max Slovencik / Getty Images

“A aderência estava, no geral, muito, muito ruim. Tive muita dificuldade em fazer o carro e os pneus funcionarem na faixa ideal, especialmente na [parte] traseira. Faltava mesmo muita aderência traseira. Ontem, eu estava bastante satisfeito com o carro. Mas hoje as coisas não aconteceram na direção certa".

Em entrevista ao Canal+, Leclerc disse: “Por enquanto, preciso trabalhar, porque, claramente, ontem foi um passo à frente. Tínhamos feito várias mudanças no carro, seguimos uma direção um pouco diferente. Hoje, por outro lado, foi extremamente difícil desde as primeiras voltas".

“Senti imediatamente que não tinha muita potência. Nas duas primeiras voltas, tive a impressão de que não estava conseguindo aproveitar muito [a energia]; depois disso, a situação se estabilizou e ficou um pouco melhor. Mas, enfim, o desempenho não estava lá".

Questionado sobre a diferença estratégica que levou a Ferrari a optar por três paradas durante a corrida, o monegasco acrescentou: “Mais uma vez, a diferença entre duas e três paradas foi mínima; no final, fizemos três paradas porque não tínhamos mais nada a perder e, sinceramente, os pneus estavam completamente gastos no meu segundo conjunto de pneus duros".

“Como não tínhamos mais nada a perder, fizemos uma terceira parada, mas não acho que isso faça parte da estratégia... Infelizmente, a estratégia que escolhemos sempre parece ser a errada quando não há ritmo, então hoje não acho que esse seja o problema".

Um equilíbrio difícil de encontrar no carro de 2026

Charles Leclerc não resistiu por muito tempo a Kimi Antonelli. Foto de: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Leclerc, cujos quatro pontos conquistados neste domingo são os únicos nos últimos três GPs, não terá que esperar muito para tentar colocar sua temporada de volta nos trilhos, já que a prova de Silverstone já acontece nesse final de semana.

No entanto, ele não esconde a magnitude das dificuldades e, portanto, da tarefa, com um monoposto cujas sutilezas ele tem dificuldade em compreender.

“Vai ser preciso trabalhar muito, porque, para ser bem sincero, as coisas não estão indo bem”, afirmou. “Na classificação foi melhor, mas, mais uma vez, na corrida não foi nada bom.”

Após a corrida, Leclerc continuou: “Trabalhei muito nas últimas semanas, pois sempre havia um motivo ou outro que me causava problemas no domingo ou no sábado. Isso provavelmente significa que não tenho uma ideia clara do que espero desse carro. Preciso descobrir.”

“Neste fim de semana, ficamos bem mais para trás, principalmente na corrida. É difícil de entender para nós. No sábado, com pouco combustível, o carro se comportou bastante bem. A dianteira estava bastante firme e é isso que eu gosto. Na corrida de hoje, a dianteira continuou firme, mas a traseira não tinha nenhuma [aderência]".

“Portanto, é um equilíbrio que precisamos encontrar e que é particularmente difícil de alcançar neste carro".

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