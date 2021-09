Charles Leclerc é apontado como um dos grandes rivais de Max Verstappen para o futuro da Fórmula 1, com o piloto da Ferrari já tendo ‘encontrado’ o da Red Bull em várias ocasiões na categoria, incluindo em 2019, quando a equipe italiana tinha um carro tão competitivo quanto a austríaca. Além disso, os dois pilotos foram grandes rivais também na época de kart.

Na atual temporada, Leclerc ocupa o sexto lugar, com uma pontuação abaixo da metade de Verstappen e Lewis Hamilton, sendo nem sombra daquele piloto que foi visto há dois anos.

Mas sua experiência com os dois protagonistas de 2021 se faz presente. Nesta quinta-feira (23), durante o dia de mídia da F1 antes do GP da Rússia, ele foi indagado pelos jornalistas sobre o estilo de cada um e o que ele prefere, pessoalmente.

"Acho que Max é um pouco mais agressivo, Lewis um pouco mais limpo, mas é bom brigar com ambos”, disse Leclerc. “Acho que Lewis é sempre muito inteligente na maneira como posiciona seu carro, só para te colocar em uma situação difícil, e ele, na maioria das vezes, consegue fazer a ultrapassagem de forma limpa. Max é um pouco mais agressivo, mas eu gosto de ambos, mesmo com Max, porque está sempre realmente no limite."

Leclerc também foi perguntado se quando está disputando posições com Hamilton e Verstappen, se ele pensa que ambos têm muito a perder, por causa da disputa do título.

“Provavelmente, no fundo da minha cabeça, sim. Eu sei que se você correr um pouco mais de risco, eles têm muito mais a perder, considerando a luta em que estão. Mas não vou lutar contra eles com tanta frequência este ano, então não me tenho feito esta pergunta muitas vezes.”

