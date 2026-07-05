Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car

F1 - Bortoleto analisa oitavo lugar em Silverstone: "Cada ponto tem sido sofrido esse ano"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Bortoleto analisa oitavo lugar em Silverstone: "Cada ponto tem sido sofrido esse ano"

F1: Leclerc vence GP da Grã-Bretanha, Antonelli não pontua e Bortoleto é 8º; confira resultado completo em Silverstone

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Leclerc vence GP da Grã-Bretanha, Antonelli não pontua e Bortoleto é 8º; confira resultado completo em Silverstone

Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Leclerc vence GP da Inglaterra marcado por problemas de Antonelli e acidente de Verstappen; Russell é 2º e Bortoleto 8º

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Leclerc vence GP da Inglaterra marcado por problemas de Antonelli e acidente de Verstappen; Russell é 2º e Bortoleto 8º
Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha

F1: Leclerc vence GP da Grã-Bretanha, Antonelli não pontua e Bortoleto é 8º; confira resultado completo em Silverstone

Verstappen não concluiu a prova, que terminou sob safety car

Livia Veiga
Editado:

Andrea Kimi Antonelli largou na pole em Silverstone, mas perdeu a primeira posição já no início da prova para as duas Ferraris. O italiano, inclusive, teve um péssimo resultado ao terminar fora da zona de pontos e assistiu à sua liderança quase isolada perder força na Fórmula 1.

Leia também:

Charles Leclerc quebrou o jejum de vitórias ao vencer a corrida em Silverstone, tendo George Russell em segundo e Lewis Hamilton.

A prova terminou sob safety car por conta do abandono de Max Verstappen nas últimas voltas. Todos os pilotos da ponta, menos Russell, fizeram mais uma parada para trocarem seus pneus duros por macios, imaginando que haveria uma boa disputa na última volta, no entanto, isso não aconteceu.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, terminou na oitava posição, fazendo uma ótima corrida para somar alguns pontos, também se aproveitando dos problemas enfrentados por Kimi Antonelli.

Nas últimas voltas, Hamilton foi anotado e colocado sob investigação por uma possível infração sob regime de bandeira amarela. O piloto foi convocado pelos comissários para explicações.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 52

1:27'11.335

   210.713 2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 52

+0.427

1:27'11.762

 0.427 210.696 2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 52

+0.772

1:27'12.107

 0.345 210.682 2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 52

+1.149

1:27'12.484

 0.377 210.667 3 12   McLaren Mercedes
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 52

+1.598

1:27'12.933

 0.449 210.649 3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand L. Lawson RB 30 52

+2.023

1:27'13.358

 0.425 210.632 2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 52

+2.214

1:27'13.549

 0.191 210.624 2 6   RB Red Bull
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 52

+2.413

1:27'13.748

 0.199 210.616 2 4   Audi Audi
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 52

+3.229

1:27'14.564

 0.816 210.583 2 2   Alpine Mercedes
10 France P. Gasly Alpine 10 52

+3.445

1:27'14.780

 0.216 210.574 2 1   Alpine Mercedes
11 Australia O. Piastri McLaren 81 52

+4.014

1:27'15.349

 0.569 210.551 3     McLaren Mercedes
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 52

+4.391

1:27'15.726

 0.377 210.536 2     Williams Mercedes
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 52

+5.245

1:27'16.580

 0.854 210.502 2     Haas Ferrari
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

+5.512

1:27'16.847

 0.267 210.491 2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 52

+7.403

1:27'18.738

 1.891 210.415 2     Cadillac Ferrari
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 52

+8.005

1:27'19.340

 0.602 210.391 3     Mercedes Mercedes
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 52

+8.162

1:27'19.497

 0.157 210.385 2     Cadillac Ferrari
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 51

+1 Volta

1:27'16.315

 1 Volta 206.462 2     Aston Martin Honda
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 51

+1 Volta

1:27'18.085

 1.770 206.393 2     Aston Martin Honda
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 46

+6 Voltas

1:13'16.703

 5 Voltas 221.772 2   Abandono Red Bull Red Bull
dnf Thailand A. Albon Williams 23 43

+9 Voltas

1:13'07.820

 3 Voltas 207.721 6   Abandono Williams Mercedes
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 36

+16 Voltas

58'39.432

 7 Voltas 216.793 2   Abandono Audi Audi
Ver resultados completos

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Antonelli lidera, mas vantagem diminui: veja classificação do campeonato pós-GP da Grã-Bretanha de F1

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

Porsche Cup: Gerson Campos garante vitória na corrida 2 da Sprint Challenge em Algarve

Porsche Cup
Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Gerson Campos garante vitória na corrida 2 da Sprint Challenge em Algarve

Últimas notícias

F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Verstappen fica na 'bronca' com Red Bull e alega não ter sido ouvido pela equipe

F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Antonelli argumenta contra punição em Silverstone: "Simplesmente não consegui manter o carro na pista"

F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Leclerc revela alivio ao ver corrida de Silverstone terminar sob safety car