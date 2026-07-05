Andrea Kimi Antonelli largou na pole em Silverstone, mas perdeu a primeira posição já no início da prova para as duas Ferraris. O italiano, inclusive, teve um péssimo resultado ao terminar fora da zona de pontos e assistiu à sua liderança quase isolada perder força na Fórmula 1.

Charles Leclerc quebrou o jejum de vitórias ao vencer a corrida em Silverstone, tendo George Russell em segundo e Lewis Hamilton.

A prova terminou sob safety car por conta do abandono de Max Verstappen nas últimas voltas. Todos os pilotos da ponta, menos Russell, fizeram mais uma parada para trocarem seus pneus duros por macios, imaginando que haveria uma boa disputa na última volta, no entanto, isso não aconteceu.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, terminou na oitava posição, fazendo uma ótima corrida para somar alguns pontos, também se aproveitando dos problemas enfrentados por Kimi Antonelli.

Nas últimas voltas, Hamilton foi anotado e colocado sob investigação por uma possível infração sob regime de bandeira amarela. O piloto foi convocado pelos comissários para explicações.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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