F1: Leclerc vira segundo piloto com mais pódios pela Ferrari; veja lista

Um total de 98 pilotos disputaram pelo menos uma corrida de Fórmula 1 pela Ferrari. 41 deles venceram pelo menos um GP com a equipe italiana e 59 subiram ao pódio vestindo as cores da Scuderia. Agora, Charles Leclerc subiu para o segundo lugar na lista de mais pódios com o time de Maranello.

Com o segundo lugar no recente GP dos Estados Unidos, vencido por Kimi Antonelli, o monegasco da Scuderia conquistou seu 56º pódio com a Ferrari, superando os 55 que Sebastian Vettel e Rubens Barrichello haviam alcançado durante seus anos com a equipe de Maranello.

A marca de Leclerc, aliás, é a sétima maior da história em número de pódios com a mesma montadora, e já está a apenas dois dos 58 conquistados por Valtteri Bottas com a Mercedes.

O recorde é de 153, de Lewis Hamilton com a Mercedes, embora Max Verstappen, com 137 pela Red Bull Racing, já seja o segundo colocado e continue somando pontos, enquanto o inglês está agora exatamente na Ferrari.

Para entrar no pódio histórico da F1 em termos de pódios com a mesma equipe, Leclerc teria que superar também a marca histórica com a Ferrari, já que o terceiro colocado é Michael Schumacher, com suas 116 corridas entre os três primeiros com a Scuderia.

Um número que Leclerc está mais perto de superar é o de corridas com a Ferrari, já que atualmente soma 168 (Vettel tem 118 corridas e Barrichello 102) e está a apenas 12 das 180 de Schumacher com a Ferrari, marca que ele ultrapassará em 2027.

Mesmo assim, ele continuará muito longe das 246 corridas de Lewis Hamilton pela Mercedes, um recorde que Max Verstappen ameaça quebrar, já que disputou 228 corridas pela Red Bull.

Se você está se perguntando, o Hamilton já soma seis pódios com a Ferrari.

Pilotos com mais pódios pela Ferrari na F1:

Michael Schumacher: 116 pódios Charles Leclerc: 56 pódios Sebastian Vettel: 55 pódios Rubens Barrichello: 55 pódios Kimi Raikkonen: 52 pódios Fernando Alonso: 44 pódios Felipe Massa: 36 pódios Niki Lauda: 32 pódios Carlos Sainz: 25 pódios Gerhard Berguer: 24 pódios Clay Regazzoni: 23 pódios Eddie Irvine: 23 pódios

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