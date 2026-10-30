O primeiro treino livre do GP da Cidade do México foi marcado pelas boas voltas de Charles Leclerc, que confirmou a força da Ferrari em voltas únicas na pista mexicana de Fórmula 1.

Neste TL1, dez pilotos foram substituídos por novatos: Gabriel Bortoleto, George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Liam Lawson, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Alex Albon e Franco Colapinto não participaram da primeira sessão no México.

O circuito do México passou por uma recapeação e os pilotos precisaram ser bastante cuidadosos para 'limpar' a pista antes de cravarem suas primeiras voltas rápidas.

A primeira tentativa de Andrea Kimi Antonelli foi deletada por conta dos limites de pista, colocando o italiano mais uma vez nos holofotes da questão.

Enquanto isso, Charles Leclerc confirmava a força da Ferrari, sendo o primeiro a marcar um bom tempo de pneus duros. Na sequência, Oliver Bearman e Ayumu Iwasa superaram o monegasco, com o japonês cravando 1min21s082.

Menos de dez minutos depois do início, Isack Hadjar enfrentou problemas com seu motor, precisando abortar sua volta rápida e retornar para a garagem.

Nos primeiros vinte minutos da sessão, diversos pilotos 'escorregaram' ou perderam o ponto de frenagem, tendo suas voltas deletadas ou abortadas para evitar maiores problemas com seus carros.

Faltando 23 minutos para o fim da sessão, Andrea Kimi Antonelli estava entre Leclerc e Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari e o líder do campeonato, de pneus macios, cravaram tempos em 1min18s, enquanto o heptacampeão, de duros, fez 1min19s137.

Fred Slater, piloto que assumiu o carro de Bortoleto no TL1, só conseguiu abrir seis voltas na pista antes de retornar para os boxes, enfrentando problemas com o motor da Audi.

Vale lembrar que o brasileiro trocou todas as peças em Austin, cumprindo uma punição de 80 posições. Caso seja necessária mais uma mudança, uma segunda perda de posições deve acontecer.

Jak Crawford, que assumiu a Aston Martin de Stroll, também enfrentou problemas e parou na área de escape, precisando da ajuda dos comissários de pista para retirar o carro, causando um virtual safety car.

Slater conseguiu voltar para a pista depois do pequeno problema identificado pela Audi, dando algumas voltas de pneus médios.

Leclerc terminou à frente, confirmando o bom ritmo da Ferrari, enquanto as duas Mercedes apareceram logo na sequência - com Antonelli e Frederik Vesti. Hamilton terminou em quarto, com Iwasa fechando o top 5.

Tendo completado mais de 24 voltas no treino, Colton Herta também conquistou o ponto necessário para garantir a superlicença e disputar por uma vaga na Cadillac para 2027.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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