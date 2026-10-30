F1: Leclerc voa e lidera TL1 no México seguido pela Mercedes; carro de Bortoleto enfrenta problemas
Fred Slater assumiu o assento do brasileiro para a primeira atividade mexicana, mas ficou mais de 20 minutos na garagem
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
O primeiro treino livre do GP da Cidade do México foi marcado pelas boas voltas de Charles Leclerc, que confirmou a força da Ferrari em voltas únicas na pista mexicana de Fórmula 1.
Neste TL1, dez pilotos foram substituídos por novatos: Gabriel Bortoleto, George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Liam Lawson, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Alex Albon e Franco Colapinto não participaram da primeira sessão no México.
O circuito do México passou por uma recapeação e os pilotos precisaram ser bastante cuidadosos para 'limpar' a pista antes de cravarem suas primeiras voltas rápidas.
A primeira tentativa de Andrea Kimi Antonelli foi deletada por conta dos limites de pista, colocando o italiano mais uma vez nos holofotes da questão.
Enquanto isso, Charles Leclerc confirmava a força da Ferrari, sendo o primeiro a marcar um bom tempo de pneus duros. Na sequência, Oliver Bearman e Ayumu Iwasa superaram o monegasco, com o japonês cravando 1min21s082.
Menos de dez minutos depois do início, Isack Hadjar enfrentou problemas com seu motor, precisando abortar sua volta rápida e retornar para a garagem.
Nos primeiros vinte minutos da sessão, diversos pilotos 'escorregaram' ou perderam o ponto de frenagem, tendo suas voltas deletadas ou abortadas para evitar maiores problemas com seus carros.
Faltando 23 minutos para o fim da sessão, Andrea Kimi Antonelli estava entre Leclerc e Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari e o líder do campeonato, de pneus macios, cravaram tempos em 1min18s, enquanto o heptacampeão, de duros, fez 1min19s137.
Fred Slater, piloto que assumiu o carro de Bortoleto no TL1, só conseguiu abrir seis voltas na pista antes de retornar para os boxes, enfrentando problemas com o motor da Audi.
Vale lembrar que o brasileiro trocou todas as peças em Austin, cumprindo uma punição de 80 posições. Caso seja necessária mais uma mudança, uma segunda perda de posições deve acontecer.
Jak Crawford, que assumiu a Aston Martin de Stroll, também enfrentou problemas e parou na área de escape, precisando da ajuda dos comissários de pista para retirar o carro, causando um virtual safety car.
Slater conseguiu voltar para a pista depois do pequeno problema identificado pela Audi, dando algumas voltas de pneus médios.
Leclerc terminou à frente, confirmando o bom ritmo da Ferrari, enquanto as duas Mercedes apareceram logo na sequência - com Antonelli e Frederik Vesti. Hamilton terminou em quarto, com Iwasa fechando o top 5.
Tendo completado mais de 24 voltas no treino, Colton Herta também conquistou o ponto necessário para garantir a superlicença e disputar por uma vaga na Cadillac para 2027.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
1'18.128
|S
|198.320
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.659
1'18.787
|0.659
|S
|196.661
|3
|F. Vesti Mercedes
|72
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.733
1'18.861
|0.074
|S
|196.477
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.738
1'18.866
|0.005
|S
|196.464
|5
|A. Iwasa Red Bull Racing
|36
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.985
1'19.113
|0.247
|M
|195.851
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|33
|
+1.082
1'19.210
|0.097
|S
|195.611
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|29
|
+1.229
1'19.357
|0.147
|M
|195.249
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|30
|
+1.248
1'19.376
|0.019
|S
|195.202
|9
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.284
1'19.412
|0.036
|M
|195.114
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|30
|
+1.350
1'19.478
|0.066
|S
|194.952
|11
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+1.417
1'19.545
|0.067
|S
|194.787
|12
|
N. Tsolov RB
|91
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.476
1'19.604
|0.059
|S
|194.643
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|27
|
+1.480
1'19.608
|0.004
|M
|194.633
|14
|
G. Minì Alpine
|62
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+1.818
1'19.946
|0.338
|S
|193.810
|15
|R. Hirakawa Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.854
1'19.982
|0.036
|M
|193.723
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+1.878
1'20.006
|0.024
|M
|193.665
|17
|
L. Fornaroli McLaren
|67
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+2.107
1'20.235
|0.229
|S
|193.112
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|31
|
+2.267
1'20.395
|0.160
|M
|192.728
|19
|J. Crawford Aston Martin Racing
|34
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+2.675
1'20.803
|0.408
|M
|191.755
|20
|L. Browning Williams
|46
|Williams
|Mercedes
|33
|
+2.741
1'20.869
|0.066
|M
|191.598
|21
|
F. Slater Audi
|98
|Audi
|Audi
|14
|
+2.817
1'20.945
|0.076
|H
|191.418
|22
|C. Herta Cadillac-Ferrari
|25
|Cadillac
|Ferrari
|30
|
+3.237
1'21.365
|0.420
|M
|190.430
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