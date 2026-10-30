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F1: Leclerc voa e lidera TL1 no México seguido pela Mercedes; carro de Bortoleto enfrenta problemas

Fred Slater assumiu o assento do brasileiro para a primeira atividade mexicana, mas ficou mais de 20 minutos na garagem

Livia Veiga
Editado:
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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

O primeiro treino livre do GP da Cidade do México foi marcado pelas boas voltas de Charles Leclerc, que confirmou a força da Ferrari em voltas únicas na pista mexicana de Fórmula 1.

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Neste TL1, dez pilotos foram substituídos por novatos: Gabriel Bortoleto, George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Liam Lawson, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Alex Albon e Franco Colapinto não participaram da primeira sessão no México.

 

O circuito do México passou por uma recapeação e os pilotos precisaram ser bastante cuidadosos para 'limpar' a pista antes de cravarem suas primeiras voltas rápidas.

 A primeira tentativa de Andrea Kimi Antonelli foi deletada por conta dos limites de pista, colocando o italiano mais uma vez nos holofotes da questão.

Enquanto isso, Charles Leclerc confirmava a força da Ferrari, sendo o primeiro a marcar um bom tempo de pneus duros. Na sequência, Oliver Bearman e Ayumu Iwasa superaram o monegasco, com o japonês cravando 1min21s082.

Menos de dez minutos depois do início, Isack Hadjar enfrentou problemas com seu motor, precisando abortar sua volta rápida e retornar para a garagem.

 

Nos primeiros vinte minutos da sessão, diversos pilotos 'escorregaram' ou perderam o ponto de frenagem, tendo suas voltas deletadas ou abortadas para evitar maiores problemas com seus carros.

 

Faltando 23 minutos para o fim da sessão, Andrea Kimi Antonelli estava entre Leclerc e Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari e o líder do campeonato, de pneus macios, cravaram tempos em 1min18s, enquanto o heptacampeão, de duros, fez 1min19s137.

Fred Slater, piloto que assumiu o carro de Bortoleto no TL1, só conseguiu abrir seis voltas na pista antes de retornar para os boxes, enfrentando problemas com o motor da Audi.

Vale lembrar que o brasileiro trocou todas as peças em Austin, cumprindo uma punição de 80 posições. Caso seja necessária mais uma mudança, uma segunda perda de posições deve acontecer.

Jak Crawford, que assumiu a Aston Martin de Stroll, também enfrentou problemas e parou na área de escape, precisando da ajuda dos comissários de pista para retirar o carro, causando um virtual safety car.

 

Slater conseguiu voltar para a pista depois do pequeno problema identificado pela Audi, dando algumas voltas de pneus médios.

Leclerc terminou à frente, confirmando o bom ritmo da Ferrari, enquanto as duas Mercedes apareceram logo na sequência - com Antonelli e Frederik Vesti. Hamilton terminou em quarto, com Iwasa fechando o top 5.

Tendo completado mais de 24 voltas no treino, Colton Herta também conquistou o ponto necessário para garantir a superlicença e disputar por uma vaga na Cadillac para 2027.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

   S 198.320
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

 0.659 S 196.661
3 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

 0.074 S 196.477
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

 0.005 S 196.464
5 Japan A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

 0.247 M 195.851
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

 0.097 S 195.611
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

 0.147 M 195.249
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

 0.019 S 195.202
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

 0.036 M 195.114
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

 0.066 S 194.952
11 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 21

+1.417

1'19.545

 0.067 S 194.787
12
N. Tsolov RB
 91 RB Red Bull 29

+1.476

1'19.604

 0.059 S 194.643
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.480

1'19.608

 0.004 M 194.633
14
G. Minì Alpine
 62 Alpine Mercedes 22

+1.818

1'19.946

 0.338 S 193.810
15 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 30

+1.854

1'19.982

 0.036 M 193.723
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+1.878

1'20.006

 0.024 M 193.665
17
L. Fornaroli McLaren
 67 McLaren Mercedes 25

+2.107

1'20.235

 0.229 S 193.112
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 31

+2.267

1'20.395

 0.160 M 192.728
19 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 15

+2.675

1'20.803

 0.408 M 191.755
20 United Kingdom L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 33

+2.741

1'20.869

 0.066 M 191.598
21
F. Slater Audi
 98 Audi Audi 14

+2.817

1'20.945

 0.076 H 191.418
22 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 30

+3.237

1'21.365

 0.420 M 190.430
Ver resultados completos

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