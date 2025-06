Mesmo com o quinto lugar no GP do Canadá de Fórmula 1 deste domingo, o monegasco Charles Leclerc não saiu feliz com o resultado final. O piloto voltou a questionar a decisão da Ferrari de mudar a estratégia de pit stop no meio da corrida, mas admitiu que o problema maior foi sua classificação ruim no sábado.

Com um Q3 complicado, Leclerc largou apenas da oitava posição e, junto com Lando Norris, que estava ao seu lado na quarta fila, os dois optaram por sair de pneus duros, enquanto os demais pilotos do top 10 foram com os médios.

Tudo apontava para uma estratégia de apenas um pit stop para o monegasco, que ficou surpreso ao ouvir pelo rádio uma chamada para entrar nos boxes próximo da volta 30, para trocar o jogo de pneus duros por outro composto branco, obrigando-o a fazer mais uma parada posteriormente.

Com o incidente entre Norris e Oscar Piastri, Leclerc eventualmente ganhou uma posição na corrida, terminando em quinto. Mas isso não animou o piloto, que questionou a estratégia da Ferrari em coletiva após o GP.

"Obviamente houve uma discussão no rádio para entender qual era a decisão certa. Estávamos alinhados até certo ponto e, em seguida, a equipe decidiu pelas duas paradas, o que eu não concordei no momento, mas acho que eles têm mais informações do que eu no pitwall".

"Mas vamos analisar, porque eu tinha certeza daquilo, de que uma parada era a decisão certa. Mas, novamente, acho que o resultado ruim de hoje se deve mais ao meu erro no Q1 e ao tráfego de ontem do que qualquer outra coisa".

"Não acho que a estratégia teria feito uma grande diferença. Acho que a posição de largada nos atrapalhou. Avalio minha primeira parte da temporada como muito boa, mas diria que, neste fim de semana, não consegui extrair o máximo de nosso carro, sendo que havia um potencial bom".

