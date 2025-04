F1: Lewis Hamilton responde críticos da Ferrari

Lewis Hamilton gosta dos holofotes e geralmente os aproveita ao máximo. Ele demonstrou amplamente sua compreensão do poder duradouro da imagem em sua primeira semana em Maranello, com uma curadoria primorosa. Mas a combinação entre o piloto mais bem-sucedido da Fórmula 1 e a equipe historicamente mais evocativa gerou um nível potente de escrutínio e, em alguns setores, uma histeria quase total quando os resultados não corresponderam às altas expectativas.

A vitória de Hamilton na sprint da China é algo atípico em uma série de rodadas iniciais em que ele teve dificuldades para se aproximar o suficiente do companheiro de equipe Charles Leclerc na classificação.

Como consequência, tudo, desde o teor de suas comunicações de rádio com o engenheiro de corrida Riccardo Adami até seu comportamento nas entrevistas pós-corrida, é objeto de comentários fervorosos.

"Por um lado, é de se esperar - ela[a Ferrari] é a maior equipe da história da Fórmula 1, é muito especial. É claro que há mais histórias escritas sobre ela e as pessoas têm opiniões. E nem sempre as coisas foram tranquilas. Portanto, do meu ponto de vista, não é possível trabalhar com uma equipe e mudar as coisas da noite para o dia", comentou o heptacampeão.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Na última etapa, no Bahrein, Hamilton e o chefe de equipe Frederic Vasseur mencionaram os desafios de mudar de equipe após mais de uma década de trabalho no mesmo ambiente e pilotando carros com um conjunto específico de características e procedimentos operacionais.

"Não é possível substituir 12 anos de colaboração em duas semanas ou duas corridas", disse Vasseur na ocasião.

Além da atual geração de carros de F1 com efeito solo exigir um estilo de pilotagem específico para ser explorada, já que são pesados e têm molas rígidas, as entradas de controle e as ferramentas no volante são cruciais para maximizar o desempenho. Os pilotos precisam acumular uma espécie de memória muscular para fazer ajustes rápidos de configuração ao longo de uma volta, o que contribui para a curva de aprendizado acentuada que ocorre quando se troca de equipe.

As ações que antes eram instintivas e automáticas agora precisam ser pensadas, o que leva à inércia.

"Passamos um tempo nos conhecendo", disse Hamilton. "Há mudanças de curto prazo que faremos juntos, manteremos toda a excelência e continuaremos a desenvolver todas as áreas em que poderíamos ser mais fortes. Algumas delas são de curto prazo e outras de longo prazo. Há muitas coisas boas nesta equipe. Queremos aproveitar a energia e a paixão que há na equipe."

"Também temos que proteger a equipe, porque os holofotes estão voltados para ela mais do que para qualquer outra. Todos os membros do time estão muito empenhados, é como se estivéssemos andando juntos em uma montanha-russa, subindo e descendo, e não tenho dúvidas de que chegaremos onde planejamos estar - só vai levar tempo."

