De acordo com o portal alemão F1-Insider, a direção da Fórmula 1, liderada pela Liberty Media e Stefano Domenicali, está trabalhando ativamente para garantir um retorno de Mick Schumacher à categoria máxima do automobilismo, apesar de suas participações anteriores na Haas em 2021 e 2022 não terem deixado impressões marcantes.

As principais razões econômicas e políticas por trás do possível retorno do filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher são que os proprietários americanos do esporte querem reavivar o interesse do público alemão na Fórmula 1, o que poderia, a longo prazo, ajudar a trazer o GP da Alemanha de volta ao calendário, seja em Nurburgring ou Hockenheim.

Como Nico Hulkenberg, hoje com 38 anos e atualmente o único piloto alemão, não é considerado uma solução de longo prazo para a representação germânica, a direção da Fórmula 1 está fazendo lobby com várias equipes em nome de Schumacher, especialmente a Cadillac, que estreará em 2026.

A presença do jovem piloto alemão poderia contribuir significativamente para o sucesso da venda de ingressos para uma futura corrida na Alemanha e também poderia aumentar o interesse da mídia, o que poderia ser um fator fundamental para a Liberty Media reconquistar o mercado alemão.

