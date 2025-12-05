F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
Os dois pilotos da McLaren tiveram um bom dia de treinos em Yas Marina, mas esperam encontrar mais desempenho na classificação
Candidatos ao título de pilotos da Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, tiveram uma sexta-feira decente no GP de Abu Dhabi, mas evitam o excesso de confiança antes das sessões decisivas.
Norris foi o melhor nas duas sessões de treinos em Yas Marina, superando Max Verstappen em 0,008s no TL1 e 0,363s no TL2, enquanto o piloto da Red Bull enfrenta uma disputa pelo campeonato tendo um déficit de 12 pontos.
"Obviamente, pelos tempos e tudo mais, as coisas estão boas no momento, mas ainda quero um pouco mais do carro", comentou Norris. "Não estou completamente satisfeito, nem completamente confiante; estamos tentando algumas coisas diferentes e tentando entender algumas coisas com o carro".
"Esperamos conseguir mais coisas com ele durante a noite, mas com certeza não foi um dia ruim. Foi bom, mas sabemos que as coisas sempre ficam mais difíceis quando nos aproximamos da classificação, então não há motivo para sorrir ainda", explicou.
Companheiro de equipe de Norris, Piastri está 16 pontos atrás do britânico no campeonato e não participou do TL1. A McLaren ainda precisava cumprir o regulamento de novatos na primeira sessão de treinos livres e colocou Pato O'Ward no carro. Quando Norris foi questionado se isso lhe daria alguma vantagem em relação a Piastri para o sábado, ele foi rápido em dizer que "não".
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
As 29 voltas de Piastri renderam o 11º melhor tempo no TL2, 0,680s mais lento que a marca de Norris, mas o australiano não estava muito preocupado com seu ritmo.
"Acho que cheguei lá muito bem com o pneu médio. Com o macio que não aproveitei ao máximo a aderência na primeira volta", detalhou. "Acho que estou encontrando meu ritmo, claramente tenho algumas coisas para tentar melhorar para amanhã, mas acho que depois de apenas uma sessão, não foi tão ruim".
Questionado se precisava fazer grandes mudanças ou apenas pequenos ajustes antes do TL3 e da classificação, Piastri disse: "Acho que são apenas pequenos detalhes. O carro parece estar em um bom lugar. Mais uma vez, não consegui a aderência necessária na primeira volta com o pneu macio, portanto, alguns pequenos ajustes, é claro. Não foi perfeito, mas nada de mais".
No que diz respeito às suas chances de pole, Piastri as classificou como "muito boas".
"Acho que os carros pareciam rápidos", acrescentou. "Só preciso dar mais algumas voltas e encontrar meu ritmo um pouco mais, só isso. Mais algumas voltas amanhã, mais alguns jogos de pneus e, com sorte, chegaremos lá".
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
Últimas notícias
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários