Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Os dois pilotos da McLaren tiveram um bom dia de treinos em Yas Marina, mas esperam encontrar mais desempenho na classificação

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:

Candidatos ao título de pilotos da Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, tiveram uma sexta-feira decente no GP de Abu Dhabi, mas evitam o excesso de confiança antes das sessões decisivas.

Leia também:

Norris foi o melhor nas duas sessões de treinos em Yas Marina, superando Max Verstappen em 0,008s no TL1 e 0,363s no TL2, enquanto o piloto da Red Bull enfrenta uma disputa pelo campeonato tendo um déficit de 12 pontos.

"Obviamente, pelos tempos e tudo mais, as coisas estão boas no momento, mas ainda quero um pouco mais do carro", comentou Norris. "Não estou completamente satisfeito, nem completamente confiante; estamos tentando algumas coisas diferentes e tentando entender algumas coisas com o carro".

"Esperamos conseguir mais coisas com ele durante a noite, mas com certeza não foi um dia ruim. Foi bom, mas sabemos que as coisas sempre ficam mais difíceis quando nos aproximamos da classificação, então não há motivo para sorrir ainda", explicou. 

Companheiro de equipe de Norris, Piastri está 16 pontos atrás do britânico no campeonato e não participou do TL1. A McLaren ainda precisava cumprir o regulamento de novatos na primeira sessão de treinos livres e colocou Pato O'Ward no carro. Quando Norris foi questionado se isso lhe daria alguma vantagem em relação a Piastri para o sábado, ele foi rápido em dizer que "não". 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

As 29 voltas de Piastri renderam o 11º melhor tempo no TL2, 0,680s mais lento que a marca de Norris, mas o australiano não estava muito preocupado com seu ritmo.

"Acho que cheguei lá muito bem com o pneu médio. Com o macio que não aproveitei ao máximo a aderência na primeira volta", detalhou. "Acho que estou encontrando meu ritmo, claramente tenho algumas coisas para tentar melhorar para amanhã, mas acho que depois de apenas uma sessão, não foi tão ruim". 

Questionado se precisava fazer grandes mudanças ou apenas pequenos ajustes antes do TL3 e da classificação, Piastri disse: "Acho que são apenas pequenos detalhes. O carro parece estar em um bom lugar. Mais uma vez, não consegui a aderência necessária na primeira volta com o pneu macio, portanto, alguns pequenos ajustes, é claro. Não foi perfeito, mas nada de mais". 

No que diz respeito às suas chances de pole, Piastri as classificou como "muito boas".

"Acho que os carros pareciam rápidos", acrescentou. "Só preciso dar mais algumas voltas e encontrar meu ritmo um pouco mais, só isso. Mais algumas voltas amanhã, mais alguns jogos de pneus e, com sorte, chegaremos lá". 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
Próximo artigo F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"

F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
McLaren
Mais de
McLaren
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros