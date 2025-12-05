F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Candidatos ao título de pilotos da Fórmula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, tiveram uma sexta-feira decente no GP de Abu Dhabi, mas evitam o excesso de confiança antes das sessões decisivas.

Norris foi o melhor nas duas sessões de treinos em Yas Marina, superando Max Verstappen em 0,008s no TL1 e 0,363s no TL2, enquanto o piloto da Red Bull enfrenta uma disputa pelo campeonato tendo um déficit de 12 pontos.

"Obviamente, pelos tempos e tudo mais, as coisas estão boas no momento, mas ainda quero um pouco mais do carro", comentou Norris. "Não estou completamente satisfeito, nem completamente confiante; estamos tentando algumas coisas diferentes e tentando entender algumas coisas com o carro".

"Esperamos conseguir mais coisas com ele durante a noite, mas com certeza não foi um dia ruim. Foi bom, mas sabemos que as coisas sempre ficam mais difíceis quando nos aproximamos da classificação, então não há motivo para sorrir ainda", explicou.

Companheiro de equipe de Norris, Piastri está 16 pontos atrás do britânico no campeonato e não participou do TL1. A McLaren ainda precisava cumprir o regulamento de novatos na primeira sessão de treinos livres e colocou Pato O'Ward no carro. Quando Norris foi questionado se isso lhe daria alguma vantagem em relação a Piastri para o sábado, ele foi rápido em dizer que "não".

As 29 voltas de Piastri renderam o 11º melhor tempo no TL2, 0,680s mais lento que a marca de Norris, mas o australiano não estava muito preocupado com seu ritmo.

"Acho que cheguei lá muito bem com o pneu médio. Com o macio que não aproveitei ao máximo a aderência na primeira volta", detalhou. "Acho que estou encontrando meu ritmo, claramente tenho algumas coisas para tentar melhorar para amanhã, mas acho que depois de apenas uma sessão, não foi tão ruim".

Questionado se precisava fazer grandes mudanças ou apenas pequenos ajustes antes do TL3 e da classificação, Piastri disse: "Acho que são apenas pequenos detalhes. O carro parece estar em um bom lugar. Mais uma vez, não consegui a aderência necessária na primeira volta com o pneu macio, portanto, alguns pequenos ajustes, é claro. Não foi perfeito, mas nada de mais".

No que diz respeito às suas chances de pole, Piastri as classificou como "muito boas".

"Acho que os carros pareciam rápidos", acrescentou. "Só preciso dar mais algumas voltas e encontrar meu ritmo um pouco mais, só isso. Mais algumas voltas amanhã, mais alguns jogos de pneus e, com sorte, chegaremos lá".

