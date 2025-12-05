F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º
Última classificação da temporada 2025 acontece neste sábado, às 11h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com em TEMPO REAL e transmissão da Band
No fim da manhã brasileira desta sexta-feira, foi realizado o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi, etapa final da Fórmula 1 2025. Em Yas Marina, o inglês Lando Norris, da McLaren, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o australiano Oscar Piastri, também da McLaren, disputam o título deste ano.
E, depois de uma sessão prática inaugural que não contou com Piastri na pista dos Emirados Árabes Unidos, em 'TL1' repleto de jovens pilotos em ação, o terceiro colocado do campeonato voltou ao cockpit no 'TL2'. Este inclusive foi marcado por um incidente em que Max atrapalhou Lando, mas sem toques.
O australiano chega à grande decisão com 392 pontos, contra 396 de Verstappen e 408 de Norris. Para piorar, Oscar teve menos tempo de pista na segunda sessão desta sexta, ficando nos boxes na parte intermediária do treino. Depois, retornou ao traçado. Porém, o ritmo do piloto da Austrália ficou aquém.
Isso porque Lando foi quem estabeleceu o tempo de referência em voltas rápidas, registrando 1min23s083 e liderando, da mesma forma que fez no TL1. Max ficou em segundo, a 0s363 do ponteiro do ccampeonato. Piastri, por sua vez, focou em simulação de corrida e acabou no meio do bolo, só em 11º.
O top 3 foi completado pelo britânico George Russell, da Mercedes. O quarto foi o novato inglês Oliver Bearman, que mostrou satisfação com a Haas. O top 5 foi 'fechado' pelo veterano alemão da Sauber Nico Hulkenberg, cujo companheiro brasileiro Gabriel Bortoleto ficou imediatamente atrás, em sexto. Confira:
|posição
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|1
|Lando Norris
|1:23.083
|2
|Max Verstappen
|+0.363
|1:23.446
|3
|George Russell
|+0.379
|1:23.462
|4
|Oliver Bearman
|+0.418
|1:23.501
|5
|Nico Hulkenberg
|+0.467
|1:23.550
|6
|Gabriel Bortoleto
|+0.487
|1:23.570
|7
|Isack Hadjar
|+0.574
|1:23.657
|8
|Charles Leclerc
|+0.575
|1:23.658
|9
|Fernando Alonso
|+0.625
|1:23.708
|10
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.667
|1:23.750
|11
|Oscar Piastri
|+0.680
|1:23.763
|12
|Lance Stroll
|+0.749
|1:23.832
|13
|Carlos Sainz
|+0.789
|1:23.872
|14
|Lewis Hamilton
|+0.856
|1:23.939
|15
|Alex Albon
|+0.867
|1:23.950
|16
|Esteban Ocon
|+0.875
|1:23.958
|17
|Yuki Tsunoda
|+1.220
|1:24.303
|18
|Liam Lawson
|+1.391
|1:24.474
|19
|Franco Colapinto
|+1.688
|1:24.771
|20
|Pierre Gasly
|+1.880
|1:24.963
Programação do GP de Abu Dhabi de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|06h15
|Bandsports / F1TV Pro
|
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|12h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|18h45
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários