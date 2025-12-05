F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Relato do treino livre
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

Última classificação da temporada 2025 acontece neste sábado, às 11h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com em TEMPO REAL e transmissão da Band

Redação Motorsport.com
Editado:

No fim da manhã brasileira desta sexta-feira, foi realizado o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi, etapa final da Fórmula 1 2025. Em Yas Marina, o inglês Lando Norris, da McLaren, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o australiano Oscar Piastri, também da McLaren, disputam o título deste ano.

O editor recomenda:

E, depois de uma sessão prática inaugural que não contou com Piastri na pista dos Emirados Árabes Unidos, em 'TL1' repleto de jovens pilotos em ação, o terceiro colocado do campeonato voltou ao cockpit no 'TL2'. Este inclusive foi marcado por um incidente em que Max atrapalhou Lando, mas sem toques.

 

O australiano chega à grande decisão com 392 pontos, contra 396 de Verstappen e 408 de Norris. Para piorar, Oscar teve menos tempo de pista na segunda sessão desta sexta, ficando nos boxes na parte intermediária do treino. Depois, retornou ao traçado. Porém, o ritmo do piloto da Austrália ficou aquém.

Isso porque Lando foi quem estabeleceu o tempo de referência em voltas rápidas, registrando 1min23s083 e liderando, da mesma forma que fez no TL1. Max ficou em segundo, a 0s363 do ponteiro do ccampeonato. Piastri, por sua vez, focou em simulação de corrida e acabou no meio do bolo, só em 11º.

O top 3 foi completado pelo britânico George Russell, da Mercedes. O quarto foi o novato inglês Oliver Bearman, que mostrou satisfação com a Haas. O top 5 foi 'fechado' pelo veterano alemão da Sauber Nico Hulkenberg, cujo companheiro brasileiro Gabriel Bortoleto ficou imediatamente atrás, em sexto. Confira:

posição Piloto Diferença Tempo
1 Lando Norris   1:23.083
2 Max Verstappen +0.363 1:23.446
3 George Russell +0.379 1:23.462
4 Oliver Bearman +0.418 1:23.501
5 Nico Hulkenberg +0.467 1:23.550
6 Gabriel Bortoleto +0.487 1:23.570
7 Isack Hadjar +0.574 1:23.657
8 Charles Leclerc +0.575 1:23.658
9 Fernando Alonso +0.625 1:23.708
10 Andrea Kimi Antonelli +0.667 1:23.750
11 Oscar Piastri +0.680 1:23.763
12 Lance Stroll +0.749 1:23.832
13 Carlos Sainz +0.789 1:23.872
14 Lewis Hamilton +0.856 1:23.939
15 Alex Albon +0.867 1:23.950
16 Esteban Ocon +0.875 1:23.958
17 Yuki Tsunoda +1.220 1:24.303
18 Liam Lawson +1.391 1:24.474
19 Franco Colapinto +1.688 1:24.771
20 Pierre Gasly +1.880 1:24.963

Programação do GP de Abu Dhabi de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports / F1TV Pro

 

      

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 12h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 18h45  

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Defesa de Sutil faz declaração após prisão do ex-F1 na Alemanha
Próximo artigo F1: Norris domina sexta-feira e Verstappen é P2! Acompanhe debate AO VIVO no Sexta Livre

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

Fórmula 1
Fórmula 1
No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL1 do GP de Abu Dhabi em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o TL1 do GP de Abu Dhabi em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 AO VIVO: Acompanhe o TL1 do GP de Abu Dhabi em Tempo Real

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros