Arvid Lindblad e Ayumu Iwasa estão em Ímola para um dia de treinamento com a Racing Bulls. Um AT04 com a já vista cor de camuflagem, no qual os dois pilotos se revezarão: Lindblad pela manhã e Iwasa à tarde, como parte do teste de carros anteriores (TPC na sigla em inglês) que a FIA concede às equipes de Fórmula 1 com monopostos com pelo menos dois anos de idade.

Lindblad, lembramos, tem apenas 17 anos e, como menor de idade, não poderia estrear em um fim de semana de F1, mas o jovem nascido em Londres, filho de pai sueco e mãe de origem indiana, recebeu a Superlicença da FIA com uma dispensa especial. Desde os dias de Max Verstappen não se via um menor de 18 anos no cockpit de um carro de F1 em um fim de semana de corrida.

Arvid Lindblad com o AT04 em fevereiro, em Imola, em estreia na F1 Foto de: Jacopo Rava

Essa não foi sua estreia em carro de F1, pois ele havia pilotado o AT04 em Ímola, em fevereiro, aproveitando o dia de filmagem da Racing Bulls. Ele havia demonstrado aptidão perfeita, apesar de duas rodadas na Variante Alta. Mas não se pode comprar experiência, é preciso fazê-la.

