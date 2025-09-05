Após um fim de semana difícil em Zandvoort, Gabriel Bortoleto já começou os trabalhos na pista em Monza, para o GP da Itália de Fórmula 1. O brasileiro foi 11º e 12º nos treinos livres desta sexta-feira e fez uma avaliação positiva do dia. Além disso, o piloto da Sauber utilizará um novo motor este fim de semana, visando melhorar ainda mais sua performance, e também um capacete especial, celebrando sua relação com a Itália.

"Pilotar em Monza é sempre especial e estou muito feliz com o trabalho que fizemos hoje. No geral, foi um bom dia, produtivo. Conseguimos boas voltas, trabalhamos para entender o equilíbrio do carro e fizemos alguns ajustes aqui e ali. Amanhã vamos continuar forçando com mais uma sessão de treinos antes de irmos para a classificação. Muito obrigado a toda a equipe pelo trabalho de hoje – seguimos em frente", disse ele.

No ano passado, ainda na F2, Bortoleto fez uma das melhores corridas da carreira em Monza. Depois de sair da pista na classificação e ter que largar em último, ele superou todos os adversários e venceu a corrida principal, garantindo pontos que foram cruciais para que ele fosse campeão.

"Foi um final de semana muito intenso e jamais vou me esquecer. Foi sobre encarar o problema de frente e não desistir por um segundo sequer. Foi a principal corrida da minha carreira até hoje e, certamente, trouxe muitos olhares da F1 para mim", falou.

Porém, a ligação do piloto com a Itália vai além dessa prova extraordinária: o país foi a casa do brasileiro na Europa, tendo ido morar lá aos 11 anos e onde permaneceu até o fim de 2024. Com isso em mente, Bortoleto utilizará um capacete especial para homenagear a Itália.

Mudança de motor

Também neste fim de semana, o brasileiro se junta a Max Verstappen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon e Nico Hülkenberg como um dos pilotos que trocou componentes da unidade de potência.

Bortoleto utilizará o quarto motor de combustão interna, turbocompressor e MGU-H. Ele também terá um novo MGU-K e um novo exaustor, mas ainda está longe do limite permitido sem que seja punido, que é de oito para as últimas duas peças.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

