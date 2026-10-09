F1: "Longe de estar otimizados", afirma Bortoleto após 14º no quali sprint de Singapura
Brasileiro da Audi analisa primeira sexta-feira em Marina Bay e projeta ajustes para o restante do final de semana
Gabriel Bortoleto teve um início de final de semana difícil no GP de Singapura de Fórmula 1, com a realização do único treino livre e da classificação para a corrida sprint na sexta-feira (9). O brasileiro da Audi destacou que falta muito para otimizar o carro da equipe alemã para a etapa de Marina Bay.
Bortoleto, que irá largar em 14º na corrida sprint de Singapura, avaliou a volta final no SQ2 positivamente, mesmo com uma derrapada.
"Estávamos todos muito próximos no SQ2. Acho que estava todo mundo basicamente no mesmo meio décimo, de mim até o 11º. Então é, foi só... a volta foi bem razoável, talvez tenha faltado um pouquinho no último setor, deixei escapar um pouco na penúltima curva, tive uma grande saída de traseira. Mas tirando isso, a volta foi ok".
O brasileiro da Audi destacou que ele e a equipe ainda precisam melhorar em muitos aspectos ao longo do final de semana de Marina Bay.
"Novamente, ainda é muito cedo no final de semana, temos que melhorar muitas coisas, acho que estamos longe de estar otimizados neste final de semana".
Questionado sobre como tem sido tentar construir a confiança com o carro com apenas uma sessão de treinos livres, Gabriel admitiu que "tem sido... interessante, eu diria. Essa é a palavra".
"Acho que comecei muito bem e depois, no final do treino livre, tivemos alguns problemas que me deixaram não muito feliz com o carro".
"Depois, no início da classificação [da sprint], também estávamos bem fora do ritmo, mas depois consegui me recuperar e colocar o carro em um lugar melhor, embora ainda não seja bom o suficiente. Mas vamos trabalhar para amanhã".
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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