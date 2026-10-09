F1: "Longe de estar otimizados", afirma Bortoleto após 14º no quali sprint de Singapura

Gabriel Bortoleto teve um início de final de semana difícil no GP de Singapura de Fórmula 1, com a realização do único treino livre e da classificação para a corrida sprint na sexta-feira (9). O brasileiro da Audi destacou que falta muito para otimizar o carro da equipe alemã para a etapa de Marina Bay.

Bortoleto, que irá largar em 14º na corrida sprint de Singapura, avaliou a volta final no SQ2 positivamente, mesmo com uma derrapada.

"Estávamos todos muito próximos no SQ2. Acho que estava todo mundo basicamente no mesmo meio décimo, de mim até o 11º. Então é, foi só... a volta foi bem razoável, talvez tenha faltado um pouquinho no último setor, deixei escapar um pouco na penúltima curva, tive uma grande saída de traseira. Mas tirando isso, a volta foi ok".

O brasileiro da Audi destacou que ele e a equipe ainda precisam melhorar em muitos aspectos ao longo do final de semana de Marina Bay.

"Novamente, ainda é muito cedo no final de semana, temos que melhorar muitas coisas, acho que estamos longe de estar otimizados neste final de semana".

Questionado sobre como tem sido tentar construir a confiança com o carro com apenas uma sessão de treinos livres, Gabriel admitiu que "tem sido... interessante, eu diria. Essa é a palavra".

"Acho que comecei muito bem e depois, no final do treino livre, tivemos alguns problemas que me deixaram não muito feliz com o carro".

"Depois, no início da classificação [da sprint], também estávamos bem fora do ritmo, mas depois consegui me recuperar e colocar o carro em um lugar melhor, embora ainda não seja bom o suficiente. Mas vamos trabalhar para amanhã".

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