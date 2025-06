F1: Luca de Meo deixa cargo de CEO da Renault, dona da Alpine

O CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, anunciou a saída do cargo da empresa controladora da equipe Alpine de Fórmula 1. No domingo, a Renault divulgou um comunicado dizendo que o italiano de 58 anos havia decidido deixar seu cargo "para buscar novos desafios".

O conselho da Renault aceitou sua renúncia, que, após um aviso prévio de 30 dias, entrará em vigor em 15 de julho. De Meo permanecerá em seu cargo até lá, enquanto a diretoria procura um sucessor.

"Chega um momento na vida de uma pessoa em que ela sabe que seu trabalho está concluído", disse De Meo. Hoje, os resultados falam por si: são os melhores de nossa história. Temos uma equipe forte e uma organização ágil. Também temos um plano estratégico pronto para a próxima geração de produtos".

"É por isso que decidi que é hora de passar o bastão. Estou deixando uma empresa transformada, preparada para o futuro, para aplicar minha experiência em outros setores e embarcar em novas aventuras".

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Como CEO do Grupo Renault, De Meo desempenhou um papel fundamental na direção estratégica de sua equipe de F1.

Pouco depois de assumir o cargo em julho de 2020, a equipe de F1 da Renault foi rebatizada como Alpine, a marca de carros esportivos da empresa francesa.

De Meo passou então por vários chefes de equipe e CEOs enquanto a Alpine lutava para manter seu quarto lugar no título de construtores de 2022, terminando em sexto nas temporadas seguintes.

Ele também foi fundamental por trás da decisão de abandonar o programa de motores de F1 em Viry-Chatillon para 2026 - a Mercedes equipará os carros da Alpine na próxima temporada - e trouxe o também italiano Flavio Briatore como consultor executivo no ano passado.

Após a saída do antigo chefe de equipe Oliver Oakes no mês passado, espera-se que Steve Nielsen, ex-funcionário da F1 e da FIA, retorne à equipe, tendo trabalhado com Briatore desde os tempos da Benetton.

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!