Bahrein, Arábia Saudita e Miami são três etapas da Fórmula 1 que compartilham duas características: calor e umidade. Três etapas em que uma das inovações mais relevantes desta temporada provavelmente passou despercebida: a introdução do traje de resfriamento, projetado para manter os pilotos frescos durante o GP mais quente do ano.

Uma solução concebida em resposta aos inconvenientes enfrentados durante o GP do Catar de 2023, quando as altas temperaturas colocaram à prova a resistência dos pilotos. Em poucos meses, a FIA analisou diferentes opções, mas finalmente optou por uma roupa para ser usada por baixo que, graças a tubos conectados a um sistema auxiliar, faz circular um líquido frio, mantendo a temperatura corporal do piloto dentro de uma faixa definida.

No entanto, como acontece com toda inovação no mundo da F1, onde tudo é levado ao extremo, o traje de resfriamento também encontrou dificuldades durante o desenvolvimento. O Motorsport.com conversou com a Chillout Motorsports, empresa que os produz, para saber como eles evoluíram ao longo dos meses e quais serão os próximos desenvolvimentos.

Nico Hulkenberg, Sauber, com o macacão de resfriamento Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

É necessária uma solução específica para cada piloto

Após os testes da pré-temporada, alguns pilotos levantaram dúvidas sobre o sistema, pois o volume necessário para sua operação criava uma espessura que pressionava o corpo, especialmente com as altas forças laterais sentidas na F1, ou dificultava a instalação devido à falta de espaço na área do assento, que foi feito sob medida de carbono duro para atender às necessidades do piloto.

Os tubos de malha, que transportam o líquido, fluem para dutos de maior diâmetro. Esses, por sua vez, se conectam a um segundo sistema de tubos que leva a uma unidade de resfriamento semelhante a uma caixa, que abriga um compressor, um evaporador e um condensador necessários para reduzir a temperatura do líquido de arrefecimento.

Algumas equipes, como a Ferrari e a Aston Martin, que já estavam ativas com bastante antecedência no ano passado, tiveram menos dificuldade para adaptar o sistema. Fernando Alonso, em particular, foi um dos pilotos que mais enfatizou sua eficácia. Outras equipes, no entanto, solicitaram modificações para melhorar o conforto.

Isso fez com que a Chillout Motorsports desenvolvesse soluções personalizadas para cada piloto, assim como faz com os trajes e assentos. Um desafio que não é nada simples, até porque o posicionamento do sistema também deve levar em conta as necessidades específicas de cada equipe.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, testando a camisa mais fria Foto de: Red Bull Content Pool

Dependendo da equipe, a unidade de resfriamento de líquido pode ser colocada em diferentes locais do carro, como na frente dos pedais ou no bico, o que resulta em trajetos variados para os tubos que conectam o sistema ao macacão. Além disso, os cintos de segurança são personalizados para cada piloto, com pontos de pressão diferentes no corpo.

"Cada equipe e cada piloto têm requisitos diferentes. Basicamente, temos um modelo para cada piloto. Por exemplo, mudamos o sistema de fixação, mas algumas equipes já haviam feito isso antes de encomendar as camisas, pois sabiam que isso poderia ser um problema. É por isso que conseguimos criar camisetas para atender às suas necessidades ou à configuração do cinto", explicou o fundador da empresa, Charles Kline.

Não apenas a camiseta: os tubos se estenderão pelas pernas

Embora algumas equipes acreditassem que o único problema fosse o sistema de fixação, na verdade cada piloto tem necessidades diferentes, tanto na configuração dos cintos quanto no assento. Isso levou algumas equipes a considerar opções alternativas, como uma camiseta sem tubos nas costas — onde o piloto sente mais pressão —, mas essa solução foi descartada por ser menos eficaz na dissipação de calor.

É fundamental ter em mente que, apesar da blindagem, o calor gerado pelo motor ainda atinge o assento, tornando-o uma área particularmente crítica para o controle da temperatura corporal. Uma das soluções propostas pela Chillout, no entanto, é mover apenas parte dos tubos para a frente dos ombros, reduzindo a pressão e o desconforto relatados por alguns pilotos.

A Chillout Motorsports desenvolveu um protótipo com os tubos também nos shorts: não será a solução que veremos na F1, mas dá uma ideia de como o sistema poderá evoluir no futuro. Foto de: Chillout Motorsport

"No momento, o que estamos tentando fazer é transferir parte do resfriamento para a parte superior, ou seja, os ombros, e retirá-lo das costas, porque os pontos de pressão na parte de trás dos ombros são um dos principais problemas. Portanto, o sistema agora se concentrará na parte inferior das costas, na parte superior dos ombros e no braço até o cotovelo", explica Kline.

A adição dos tubos aos braços permitiria que o sistema cobrisse uma área maior e garantisse a dissipação ideal do calor. Além disso, a extensão dos tubos para a área superior das pernas e as laterais das panturrilhas também está sendo estudada, com padrões projetados de acordo com o assento e protótipos sendo desenvolvidos em conjunto com as equipes.

"Também estamos trabalhando com algumas equipes em calças que se concentram no resfriamento das coxas e pernas, porque são uma grande área que podemos resfriar e não estão em contato com o assento, que é o principal problema da camisa. Estamos trabalhando para implementar todas essas mudanças nos próximos meses."

A questão do peso: por que alguns pilotos ainda não conseguem usá-lo

A Chillout está criando soluções personalizadas de acordo com as necessidades dos pilotos, mas há também um aspecto de regras esportivas. A FIA exige o uso obrigatório do kit de resfriamento somente quando a temperatura ambiente exceder 31°C, com um lastro adicional de 5 kg, embora o sistema de fato pese menos de 2 kg.

George Russell foi um dos pilotos a usar o macacão de resfriamento durante os GPs mais quentes, como pode ser visto pelos tubos do sistema que se projetam de seu macacão Foto de: Mercedes AMG

Até o momento, ainda não surgiram condições para tornar o uso do sistema obrigatório nas corridas, permitindo que os pilotos decidam livremente se querem adotá-lo ou não. Por exemplo, George Russell o utilizou no Bahrein, enquanto outros pilotos não tiveram essa opção.

A diferença está no fato de que o Mercedes W16 pesa menos do que o limite mínimo de 800 kg, o que oferece a chance de brincar com o lastro (nesse caso, o sistema de 2 kg) sem ultrapassar muito o peso mínimo imposto pela FIA. Outras equipes não têm essa margem, portanto, adicionar mais quilos resultaria em perda de desempenho.

“Infelizmente, teremos que sofrer um pouco até que a FIA mude algo que nos permita usá-lo livremente, porque no momento está claro que algumas equipes têm margem para utilizá-lo. O fato de que alguns times possam aproveitá-lo e outros não, isso precisa mudar”, disse Oliver Bearman, que até agora só pôde usar o sistema nos treinos

"Eu o testei em Jeddah e me pareceu muito bom. Estou muito feliz com o que eles conseguiram fazer para que funcionasse. Você sente um pouco, especialmente nas costas, porque é empurrado contra o assento. Mas, sinceramente, o benefício de ter água fresca é algo que pode fazer a diferença e realmente ajuda."

Uma solução seria diminuir o limite de 31°C, acionando a obrigação mais cedo, mas tanto as equipes quanto a FIA querem evitar mudanças de última hora no cockpit antes da corrida. No entanto, 2025 é visto como um ano de teste antes de 2026, quando algumas mudanças facilitarão a instalação do sistema ainda mais cedo.

