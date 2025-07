Mais de 300 itens usados ou autografados por pilotos e figuras de destaque da Fórmula 1 serão leiloados no evento The Champions – Schumacher and F1 Legends. Entre os objetos ofertados, um dos destaques é o macacão utilizado por Michael Schumacher no GP de Mônaco de 1997, que está sendo ofertado por 40 mil euros, ou mais de R$ 258 mil.

O leilão, que ocorre entre os dias 23 a 30 de julho no site da Sotheby's, inclui macacões, capacetes, relógios, peças de carros do passado e do presente e outras recordações pertencentes a personalidades do esporte, como Ayrton Senna e Lewis Hamilton.

Além do macacão de Schumacher, uma moto Honda CBR 1000 RR SC59 do heptacampeão da F1 também está sendo leiloada, por 35 mil euros, ou por mais de R$ 226 mil. Outro item bem avaliado é um relógio Girard Perregaux de 1993 usado por Jean Todt, ex-chefe da Ferrari entre 1994 e 2007 e ex-presidente da FIA, cujo preço pode passar de 30 mil euros (R$ 193 mil)

Outro destaque é o conjunto de equipamentos de corrida que pertenceram a Senna, que inclui uma balaclava, uma camiseta à prova de fogo e meias, que também será ofertado.

Mais um item histórico disponível para lances são as botas usadas por Gilles Villeneuve no GP da África do Sul de 1982, mesma temporada em que ele morreu em um acidente durante os treinos classificatórios do GP da Bélgica. Seu valor estimado é de 10 mil euros, ou por mais de R$ 64,5 mil.

