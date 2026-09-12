F1: Madring no topo? O ranking de largura das pistas da temporada 2026
Do sufoco de 7,6 metros em Baku à amplitude de Sepang, confira o ranking de largura dos 23 circuitos
A temporada 2026 da Fórmula 1 conta com 23 etapas que mesclam circuitos tradicionais, pistas modernas e traçados de rua. Diante de um calendário tão dinâmico, os pilotos enfrentam cenários cada vez mais diversificados ao longo do ano.
Entre as novidades da temporada, o GP de Madri surge para desafiar o grid com um traçado que exige gerenciamento constante de pneus e extrema precisão. Embora a nova pista venha sendo apontada como uma das mais estreitas do ano, a largura é apenas uma das variáveis em jogo.
A comparação direta com os outros 22 circuitos mostra onde o traçado madrilenho realmente se posiciona.
Largura média dos circuitos da temporada 2026
|POSIÇÃO
|CIRCUITO
|LARGURA MÉDIA
|1º
|Mônaco
|8,5 metros
|2º
|Baku
|10,5 metros
|3º
|Marina Bay (Singapura)
|11,0 metros
|4º
|Zandvoort
|11,5 metros
|5º
|Suzuka
|11, 5 metros
|6º
|Albert Park (Austrália)
|12,5 metros
|7º
|Montreal
|12,5 metros
|8º
|Hungaroring (Hungria)
|
12,5 metros
|9º
|Red Bull Ring (Áustria)
|13,0 metros
|10º
|Interlagos
|13,0 metros
|11º
|Jeddah
|13,5 metros
|12º
|Madring
|13,5 metros
|13º
|Miami
|14,0 metros
|14º
|Las Vegas
|14,0 metros
|15º
|Monza
|14,0 metros
|16º
|Hermanos Rodriguez (México)
|14,0 metros
|17º
|Losail (Catar)
|14,0 metros
|18º
|Silverstone
|14,5 metros
|19º
|Spa Francorchamps
|14,5 metros
|20º
|Yas Marina (Abu Dhabi)
|14,5 metros
|21º
|Xangai
|14,5 metros
|22º
|COTA (EUA)
|15,0 metros
|23º
|Sepang (Malásia)
|16,0 metros
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