F1: Madring no topo? O ranking de largura das pistas da temporada 2026

A temporada 2026 da Fórmula 1 conta com 23 etapas que mesclam circuitos tradicionais, pistas modernas e traçados de rua. Diante de um calendário tão dinâmico, os pilotos enfrentam cenários cada vez mais diversificados ao longo do ano.

Entre as novidades da temporada, o GP de Madri surge para desafiar o grid com um traçado que exige gerenciamento constante de pneus e extrema precisão. Embora a nova pista venha sendo apontada como uma das mais estreitas do ano, a largura é apenas uma das variáveis em jogo.

A comparação direta com os outros 22 circuitos mostra onde o traçado madrilenho realmente se posiciona.

Largura média dos circuitos da temporada 2026

POSIÇÃO CIRCUITO LARGURA MÉDIA 1º Mônaco 8,5 metros 2º Baku 10,5 metros 3º Marina Bay (Singapura) 11,0 metros 4º Zandvoort 11,5 metros 5º Suzuka 11, 5 metros 6º Albert Park (Austrália) 12,5 metros 7º Montreal 12,5 metros 8º Hungaroring (Hungria) 12,5 metros 9º Red Bull Ring (Áustria) 13,0 metros 10º Interlagos 13,0 metros 11º Jeddah 13,5 metros 12º Madring 13,5 metros 13º Miami 14,0 metros 14º Las Vegas 14,0 metros 15º Monza 14,0 metros 16º Hermanos Rodriguez (México) 14,0 metros 17º Losail (Catar) 14,0 metros 18º Silverstone 14,5 metros 19º Spa Francorchamps 14,5 metros 20º Yas Marina (Abu Dhabi) 14,5 metros 21º Xangai 14,5 metros 22º COTA (EUA) 15,0 metros 23º Sepang (Malásia) 16,0 metros

Vale destacar que a Curva do Castelo, em Baku, é o trecho mais estreito de todos com apenas 7,6 metros. Na outra ponta, o Circuito das Américas apresenta cerca de 20 metros de largura na Curva 1.

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