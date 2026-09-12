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F1: Madring no topo? O ranking de largura das pistas da temporada 2026

Do sufoco de 7,6 metros em Baku à amplitude de Sepang, confira o ranking de largura dos 23 circuitos

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
GettyImages-2294344090

A temporada 2026 da Fórmula 1 conta com 23 etapas que mesclam circuitos tradicionais, pistas modernas e traçados de rua. Diante de um calendário tão dinâmico, os pilotos enfrentam cenários cada vez mais diversificados ao longo do ano.

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Entre as novidades da temporada, o GP de Madri surge para desafiar o grid com um traçado que exige gerenciamento constante de pneus e extrema precisão. Embora a nova pista venha sendo apontada como uma das mais estreitas do ano, a largura é apenas uma das variáveis em jogo. 

A comparação direta com os outros 22 circuitos mostra onde o traçado madrilenho realmente se posiciona.

Largura média dos circuitos da temporada 2026

POSIÇÃO CIRCUITO LARGURA MÉDIA
Mônaco 8,5 metros
Baku  10,5 metros
3º  Marina Bay (Singapura) 11,0 metros
4º  Zandvoort 11,5 metros
5º  Suzuka 11, 5 metros
Albert Park (Austrália) 12,5 metros
7º  Montreal  12,5 metros
8º  Hungaroring (Hungria)

12,5 metros
9º  Red Bull Ring (Áustria) 13,0 metros
10º  Interlagos 13,0 metros
11º  Jeddah 13,5 metros
12º Madring  13,5 metros
13º  Miami 14,0  metros
14º  Las Vegas 14,0 metros
15º  Monza 14,0 metros
16º  Hermanos Rodriguez (México) 14,0 metros
17º  Losail (Catar) 14,0 metros
18º  Silverstone 14,5 metros
19º  Spa Francorchamps 14,5 metros
20º Yas Marina (Abu Dhabi) 14,5 metros
21º  Xangai 14,5 metros
22º  COTA (EUA) 15,0 metros
23º  Sepang (Malásia) 16,0 metros
Vale destacar que a Curva do Castelo, em Baku, é o trecho mais estreito de todos com apenas 7,6 metros. Na outra ponta, o Circuito das Américas apresenta cerca de 20 metros de largura na Curva 1.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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