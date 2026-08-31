F1: Madring sofre roubo de cabos dias antes do GP da Espanha

Menos de duas semanas antes do GP da Espanha de Fórmula 1 ser realizado, o novo circuito de Madring teve cabos de cobre roubados na madrugada de domingo (30).

Segundo o jornal espanhol ABC, 300 metros de cabos foram roubados de uma instalação próxima ao circuito de Madri e que a Polícia Nacional já está investigando o caso, sem que nenhum suspeito tenha sido preso até o momento.

O portal SoyMotor afirmou que o roubo não afeta a fase final de obras do circuito madrilenho, nem o cronograma do GP da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro.

Segundo o portal espanhol, depois da conclusão do asfalto em maio, já testado pela Ferrari em um dia de filmagem em julho e pelos pilotos da Fórmula 3 na quinta e na sexta-feira (27 e 28) da semana passada, as obras se concentraram no restante da infraestrutura, incluindo arquibancadas e instalações do paddock.

No entanto, os testes da F3 em Madri tiveram uma quantidade assustadora de bandeiras vermelhas por batidas dos jovens pilotos, o que pode ser um sinal de alerta para a própria F1.

Com 5.416 metros de extensão, o Madring é um circuito que mistura trechos de pista permanente e de rua, com 22 curvas, com trechos de baixa, média e alta velocidade, para um tempo de volta projetado de 01min34s. O destaque da pista é a La Monumental, maior curva inclinada da F1 atual.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!