F1: Maior conquista da Audi em 2026 "não é visível para os fãs", diz Binotto
CEO da equipe acredita que evolução das instalações de Hinwil e Neuberg sejam o grande trunfo da equipe alemã em seu primeiro ano no grid
Apesar de um claro avanço nas pistas, com a Audi tornando-se uma presença frequente na zona de pontos da temporada 2026 da Fórmula 1 desde o meio do campeonato, para o CEO Mattia Binotto, o grande trunfo da equipe alemã em seu primeiro ano no grid está em uma área não vista por fãs: as melhorias nas instalações de Hinwil e Neuberg.
Apesar do nono lugar de Gabriel Bortoleto na abertura da temporada, na Austrália, foi apenas mais tarde no campeonato, a partir de Silverstone, que a Audi se tornou presença regular no top 10. Nos nove últimos GPs, incluindo o da Grã-Bretanha, são seis presenças na zona de pontos.
Na última semana, em Singapura, Nico Hulkenberg pontuou em ambas as provas, dando à Audi seus primeiros pontos em uma corrida sprint. No domingo, ele igualou o melhor resultado da equipe, com um oitavo lugar. Com 23 pontos, ela briga pelo sétimo lugar no Mundial de Construtores, apenas sete tentos atrás da Haas.
"Estou feliz, mas, por outro lado, ainda não estou totalmente satisfeito. Ainda temos um longo caminho pela frente", explica o CEO da equipe, Mattia Binotto, à Sky Sports F1 e lembra: "O objetivo é estar em condições de lutar pelo título até 2030. Mas o sonho é alcançar isso antes".
Sobre a primeira temporada da Audi na F1 como equipe de fábrica, ele diz: "Acredito que a maior conquista até agora está onde ela é menos visível para os fãs." Ou seja, nas fábricas em Hinwil, onde nasce o chassi, e em Neuburg, onde é construído o motor da Audi.
Foi ali que "fizemos os maiores progressos", revela Binotto, explicando: "No geral, vemos como a equipe continua a evoluir. A mentalidade, a cultura interna, a forma de lidar uns com os outros - tudo está evoluindo. A energia está certa, o ambiente é bom".
Para o ex-chefe de equipe da Ferrari, esse desenvolvimento é mais importante do que os resultados em pista deste ano. "Se olharmos para as corridas e para os fins de semana, talvez ainda não estejamos exatamente onde deveríamos estar, mas isso é normal", destaca.
"Não se passa da noite para o dia de uma pequena equipe garagista para uma equipe capaz de vencer. Somos um time sólido que está justamente consolidando nossa competitividade no pelotão intermediário", lembra ele.
Por isso, as mudanças nos bastidores são ainda mais importantes. Assim, por exemplo, a Audi passou a construir seu chassi e motor a partir desta temporada, enquanto a antecessora Sauber ainda era cliente da Ferrari até o ano passado. Isso traz desafios novos, ainda mais porque chassi e unidade de potência são feitos em locais diferentes.
Segundo Binotto, porém, isso não é uma desvantagem real. "Só a Ferrari tem tudo sob o mesmo teto", ressalta, lembrando: "A Red Bull foi campeã mundial com um motor japonês da Honda. Ali, a distância certamente era maior do que a nossa entre a Alemanha e a Suíça".
"Embora tenhamos esses dois locais, é uma equipe, um objetivo, uma missão comum. E gosto da evolução de todos crescendo juntos e se ajudando mutuamente. Acho que esse é o fator mais importante nessa mudança", diz Binotto.
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