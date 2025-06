F1: Maldição? Por que todos têm medo das selfies de Rosberg

Nos últimos anos, uma teoria humorística conhecida como "maldição de Rosberg" se espalhou entre os fãs da Fórmula 1. A piada é que, sempre que o campeão mundial de 2016, Nico Rosberg, tira uma selfie ou uma foto com um determinado carro ou piloto no grid, essa equipe ou piloto tem má sorte ou um desempenho ruim logo em seguida.

Isso aconteceu com tanta frequência que se tornou uma espécie de piada. No GP do Canadá houve outra colisão grave após uma foto de Rosberg. Embora o alemão não tenha tirado uma selfie em frente a uma garagem dessa vez, ele o fez na leve curva à direita na linha de chegada - exatamente onde Lando Norris bateu no companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, um pouco mais tarde.

Aqui, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de anos anteriores em que selfies tiradas por Nico Rosberg tiveram consequências ruins.

Mônaco 2021: Leclerc não pôde largar

Um dos primeiros exemplos vem do GP de Mônaco de 2021, quando Rosberg, que estava atuando como comentarista, tirou uma foto com a Ferrari de Charles Leclerc no grid depois que este último garantiu a pole position.

O carro de Charles Leclerc não tinha mais condições de rodar após o acidente Foto: Motorsport Images

No entanto, o piloto da Ferrari não conseguiu tirar proveito disso, pois não conseguiu dar a partida devido a um defeito no eixo de transmissão. Leclerc havia batido o carro no dia anterior, mas o dano não foi descoberto e reparado.

Os torcedores atribuíram esse fracasso, de forma bem-humorada, à selfie de Rosberg com a Ferrari e declararam que era uma "maldição". Estava lançada a base para a piada.

Hungria 2023: As selfies de Rosberg azaram Verstappen e Hamilton

As coisas ficaram realmente evidentes no GP da Hungria de 2023, em Hungaroring, quando Rosberg tirou duas selfies ao mesmo tempo, levando os pilotos à derrota.

Na classificação, o alemão tirou uma foto em frente à garagem da Red Bull de Max Verstappen. Surpreendentemente, Verstappen perdeu a pole por apenas 0,003 segundos para Lewis Hamilton. Os fãs imediatamente brincaram que a foto de Rosberg havia "azarado" a pole de Verstappen. Mais tarde, o próprio Rosberg comentou: "Eu postei o carro de Max e, é claro, ele perdeu a classificação".

No dia seguinte, Rosberg também posou com o Mercedes de Hamilton, que estava na pole. E, de fato, Hamilton teve uma largada miserável e perdeu a liderança para Verstappen. O britânico nem sequer subiu ao pódio e caiu para quarto lugar, ampliando a sequência sem vitórias.

Com uma piscadela, os fãs culparam a selfie de Rosberg com o comentário "Go Mercedes!" pela má sorte de Hamilton. Essa dupla imprecação no GP da Hungria alimentou a popularidade da maldição.

Monza 2023: Sainz perde a vitória após foto de Rosberg na Ferrari

No final da temporada, a maldição também foi lançada no GP da Itália de 2023, em Monza. Carlos Sainz havia emocionado os tifosi ao fazer a pole para a Ferrari. Antes da corrida, Rosberg postou uma selfie com a legenda "Forza Ferrari" e os fãs se prepararam para a maldição.

Na verdade, Sainz não conseguiu converter a pole em vitória - ele ficou atrás das duas Red Bulls e terminou apenas em terceiro. Embora o terceiro lugar em Monza não seja um desastre, os observadores ainda brincavam que Rosberg havia acabado com as esperanças de vitória.

Até mesmo Rosberg brincou mais tarde no podcast da Sky Sports dizendo que provavelmente não poderia postar selfies pró-Ferrari sem causar problemas.

Placa "No Rosberg selfies" da McLaren

O meme da maldição de Rosberg já era tão conhecido em meados de 2023 que as equipes também o adotaram com humor. No GP da Bélgica, a McLaren colocou uma placa do lado de fora da garagem com os dizeres "No Rosberg Selfies" - com o rosto de Rosberg e um sinal vermelho de "Proibido".

A equipe publicou uma foto da placa com a mensagem nas mídias sociais e escreveu abaixo dela: "Conhecemos seus poderes de xingamento".

Rosberg levou a situação na esportiva e respondeu no Twitter: "Haha ... Eu vou até a fábrica para tirar uma selfie!" A ação bem-humorada se tornou viral e os fãs a celebraram com memes e comentários sobre os "poderes" de Rosberg.

Em fóruns como o Reddit e o Twitter, fãs brincavam regularmente: "A maldição de Nico Rosberg continua viva!" sempre que ocorria outro acidente após uma das selfies. Depois do incidente com a McLaren, Rosberg até falou abertamente sobre o assunto no podcast da Sky F1 e, rindo, admitiu que deveria limitar as selfies.

"Eu tiro apenas uma foto e depois tudo dá errado com esse carro. Vou ter que tomar cuidado no futuro", brincou.

Singapura 2024: selfie com Norris desperta o medo da maldição

A maldição de Rosberg ainda era uma piada em 2024. Uma cena particularmente chamativa ocorreu no GP de Singapura de 2024: Norris venceu a corrida e Rosberg o parabenizou depois com uma selfie ao lado da McLaren de Norris no Parc ferme e a publicou no Instagram.

Embora essa foto tenha sido tirada após a corrida, ela fez com que os fãs entrassem em pânico com relação aos resultados futuros de Norris. Abaixo da postagem de Rosberg, alguém pediu: "Não, Lando vai se aposentar agora", e outro escreveu: "Nico, fique longe do carro. Precisamos do campeonato mundial!"

Os memes e os tweets especulavam que Rosberg poderia ter azarado Norris para a próxima corrida. No entanto, alguns também observaram que a maldição só se aplicava quando as fotos eram tiradas antes de uma corrida, não depois de uma vitória. O fato de os fãs ainda reagirem dessa forma mostra como a maldição de Rosberg estava fortemente ancorada na cultura da F1 até 2024.

Canadá 2025 - selfie na pista e acidente da McLaren

No último fim de semana no Canadá, Rosberg mais uma vez causou alvoroço, mas dessa vez não com uma equipe específica. Em vez disso, ele deixou ao acaso com quem algo deveria acontecer. Com a selfie, ele apenas indicou onde isso aconteceria.

Rosberg não posou com um carro, mas tirou uma foto na pista - no local onde mais tarde ocorreria a colisão entre Norris e Piastri.

Norris primeiro tocou a traseira do companheiro de equipe da McLaren e depois bateu no muro, o que significou o fim da corrida para ele. Rapidamente, espalhou-se a notícia de que a selfie de Rosberg havia sido tirada no mesmo local onde ocorreu o acidente e os fãs foram à loucura nas mídias sociais. O acidente de Norris e a perda de pontos importantes para ele e para a McLaren fizeram com que a foto de Rosberg se tornasse mais uma vez um alvo de humor.

Portanto, no futuro, os pilotos devem se afastar se virem Rosberg andando pelo paddock com um celular na mão...

