Mansão de Michael Schumacher baseada na Suíça teria sido colocada à venda pela esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1 para suprir despesas médicas de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 20 milhões) por ano.

Em dezembro de 2013, Schumacher sofreu um grave acidente enquanto esquiava nos Apes franceses. Desde então, o estado de saúde do ex-piloto alemão, que hoje tem 52 anos, é um segredo que sua família se esforça para ser mantido.

Segundo o site britânico The Mirror, as despesas com os tratamentos médicos do heptacampeão mundial estaria beirando R$ 20 milhões por ano e a família de Schumacher estaria vendendo seus patrimônios para arcar com todos esses gastos.

Depois da esposa do ex-piloto, Corinna, ter vendido um jatinho e uma casa de férias na Noruega, no valor de aproximadamente R$ 205 milhões, ela teria colocado à venda mais uma mansão da família, localizada na cidade de Gland, na Suíça, por aproximadamente R$ 400 milhões, segundo a revista "Bunte", a fim de pagar as despesas médicas de Schumacher.

O heptacampeão fez uma bela história no automobilismo mundial e seu filho tenta seguir o caminho. Após conquistar o título da F2 em 2020, Mick Schumacher fez sua estreia na F1 com a Haas, 30 anos após a estreia de seu pai, em 1991 com a Jordan.

O novato acredita que mesmo que indiretamente foi capaz de captar alguns ensinamentos importantes do seu pai sobre como guiar na categoria máxima.

"Definitivamente aprendi alguns fatores", disse. "Para mim, o mais importante, que já executo há algum tempo, é ter uma ligação forte com sua equipe. Eu sempre tenho isso como objetivo".

"Essa é uma das minhas maiores forças, e ter uma boa força mental para lidar com as situações também é muito importante. Começar a temporada bem e, com sorte, manter o nível ao longo do ano são coisas que aprendi no passado para poder ter boas performances", concluiu.

