F1: Mansell 'viaja' e deseja bom GP da Austrália pelo Twitter

1980 - Lotus 81B 1 / 20 Foto de: David Phipps Em seu primeiro ano, Mansell só se classificou para três provas e não chegou a pontuar.

1981 - Lotus 87-Ford Cosworth 2 / 20 Foto de: LAT Images Na segunda temporada, o leão conseguiu seu primeiro pódio, um terceiro lugar na Bélgica.

1982 - Lotus 3 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand A terceira temporada na Lotus foi pior do que em 1981, mesmo assim o "Leão" foi ao pódio no Brasil, novamente em terceiro.

1983 - Lotus 94T 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Em mais um ano de Lotus, Mansell foi ao pódio no GP da Europa, em Brands Hatch.

1984 - Lotus 95T 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images No último ano com a Lotus, Mansell foi ao pódio mais duas vezes. O inglês foi substituído por Senna em 1985.

1985 - Williams FW10 Honda 6 / 20 Foto de: LAT Images Em seu primeiro ano de Williams, o britânico conquistou suas duas primeiras vitórias, o mesmo número do companheiro de equipe, o campeão mundial Keke Rosberg.

1986 - Williams FW11 Honda 7 / 20 Foto de: LAT Images Tendo o bicampeão Nelson Piquet como novo companheiro, Mansell venceu cinco vezes e terminou o ano como vice-campeão, perdendo o título por apenas 2 pontos de diferença para Alain Prost.

1987 - Williams FW11B Honda 8 / 20 Foto de: David Phipps Os abandonos fizeram o Inglês perder o título pelo segundo ano consecutivo, dessa vez para o companheiro, Nelson Piquet, que foi mais regular e bateu Mansell por 12 pontos.

1988 - Williams FW12 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images No primeiro ano do domínio da McLaren Honda, Mansell não teve chances de lutar pela vitória e acabou o ano na nona posição da tabela, com dois segundos lugares e 12 abandonos.

1989 - Ferrari 10 / 20 Foto de: LAT Images Com duas vitórias na nova equipe, Mansell terminou o campeonato daquele ano na quarta posição da tabela, três a frente do companheiro, Gerhard Berger

1990 - Ferrari 641 11 / 20 Foto de: Ercole Colombo Tendo Alain Prost como companheiro, Mansell acabou como segundo piloto da equipe, conquistando uma única vitória na temporada.

1991 - Williams 12 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images De volta à velha casa, Mansell viu a equipe desenvolver a tecnologia da suspensão ativa com que dominaria o ano seguinte. A novidade fez com que o time inglês quase ameaçasse o título de Senna na segunda metade do ano. O "Leão" venceu cinco provas e foi vice.

1992 - Williams 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Com a suspensão ativa, Mansell finalmente teve seu ano de glória.

1992 - Williams FW14B Renault 14 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O inglês venceu 9 das 16 etapas do ano e foi campeão com quase o dobro da pontuação do vice, Ricardo Patrese, seu companheiro na Williams.

1993 - IndyCar - Newman Haas 15 / 20 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Após se aposentar da F1, Mansell foi para os Estados Unidos. Com cinco vitórias e mais cinco pódios nas 16 provas do ano, o inglês foi campeão da Indy logo em seu primeiro ano.

Nigel Mansell 16 / 20 Foto de: IndyCar Series Em 1994, Mansell viu a Penske de Emerson Fittipaldi, Paul Tracy e Al Unser Jr. dominar o campeonato. A equipe faturou 12 das 16 provas e o "Leão" não teve chances de vitória, apesar de anotar três poles e três pódios.

1994 - Williams FW16B 17 / 20 Foto de: LAT Images Após a morte de Senna em Ímola, a Williams queria trazer Mansell de volta, mas precisou aguardar o fim da temporada da Indy. O britânico teve um grande retorno, conquistando a pole e a vitória no GP da Austrália.

1995 - McLaren MP4/10B Mercedes 18 / 20 Foto de: LAT Images Mansell assinou com a McLaren que acabava de assinar contrato para ter a Mercedes como fornecedora de motores. Devido ao sobrepeso do inglês, a equipe precisou fazer uma adaptação no carro e ele ficou de fora das primeiras provas. Mansell estreou em San Marino e fez apenas duas provas antes de se aposentar novamente.

1996 - Jordan Peugeot 19 / 20 Foto de: LAT Images No fim de 1996, Mansell testou os carros da Jordan em Barcelona e havia a possibilidade de retornar à F1 em 1997.