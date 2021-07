O domingo foi marcado por mais um passeio de Max Verstappen. O holandês largou da pole, liderou todas as voltas e venceu com a volta mais rápida no GP da Áustria, e sai da rodada tripla da Fórmula 1 mais líder do que nunca, com 32 pontos de vantagem para Lewis Hamilton.

Após a corrida, Verstappen estava muito diferente do visto no sábado, quando estava visivelmente frustrado pela volta ruim no Q3. Hoje, o holandês era só sorrisos e elogios, à Red Bull e a Honda, a ele mesmo e aos fãs.

"Foi uma corrida incrível para ser honesto. O carro estava ótimo. A cada jogo de pneus que colocávamos, era muito gostoso de pilotar. Que insano. Estou maravilhado com tudo que aconteceu hoje. Não esperava que seria assim".

"Foi um trabalho incrível de todos, entregando algo assim. Claro, você chega no final de semana com todos te colocando como o favorito, mas nunca é fácil entregar algo como fizemos hoje".

"Então é um grande esforço de toda a equipe e da Honda. Acho que o pacote completo, nas últimas semanas, especialmente aqui, foi incrível".

Questionado sobre a investida de Norris na relargada, Verstappen disse que precisou ficar ligado.

"Tive que ficar ligado nesse momento, porque eu tinha uma pequena vantagem. E eu sabia que, se pudesse ir para uma primeira volta rápida ou na relargada, poderia fazer a minha própria corrida".

Verstappen ainda agradeceu a presença massiva dos fãs holandeses no Red Bull Ring e a motivação que isso lhe traz.

"Hoje foi insano, vendo todos os fãs aqui. Primeiro, logicamente, tem tanto laranja aqui que é incrível, um grande motivador também. E sim, especialmente a última volta, a volta pós-bandeirada, havia muito laranja na pista toda".

