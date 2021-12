Nada melhor para entender os bastidores da Fórmula 1 do que com alguém que acompanha tudo muito de perto. E trazendo boas informações do que acontece no paddock da principal categoria do automobilismo mundial, a equipe do Motorsport.com bateu um papo especial com Mariana Becker, repórter responsável pela cobertura in loco da F1 na Band.

Na primeira parte desta conversa mais do que especial, feita com os repórteres Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky, Mariana falou sobre como a intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, além da imprevisibilidade vista ao longo do ano tornaram 2021, segundo ela, a temporada mais legal que já cobriu na categoria.

