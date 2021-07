A repórter da Fórmula 1 na Band, Mariana Becker concedeu uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com e falou sobre a disputa do campeonato de 2021, a personalidade dos principais personagens e dos entreveros com Fernando Alonso e Nikita Mazepin.

Mariana Becker cobre F1 desde 2007 e em 2021 ela vem tendo boas e novas experiências com o microfone. Primeiro que a repórter agora faz parte do Grupo Bandeirantes, que assumiu os direitos de transmissão da maior categoria do automobilismo. Além disso, ela é testemunha ocular a cada fim de semana de uma disputa acirrada –impensada até o ano passado – entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que segundo ela, renovou o paddock da F1.

Mariana disse ao Motorsport.com que a temporada de 2021 "tem sido um alívio em termos de competitividade" e que o heptacampeão mundial está começando a ficar "irritado".

A entrevista completa você confere no vídeo a seguir:

